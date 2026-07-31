Afrique: Les stats d'avant-match - Le Maroc affronte l'Algérie dans le Groupe A de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026

Le Maroc, pays hôte, et l'Algérie chercheront à poursuivre leur début de parcours parfait dans la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026, lorsqu'ils se croiseront pour leur deuxième match du Groupe A au Stade Moulay El Hassan de Rabat, ce jeudi 30 juillet, avec un coup d'envoi prévu à 21h00 heure locale (20h00 GMT).

Les faits du match

Le Maroc et l'Algérie ont tous deux remporté leur premier match et chercheront à maintenir leur dynamique parfaite dans le tournoi.

Le vainqueur assurera sa qualification pour la phase à élimination directe si l'autre rencontre du Groupe A entre le Kenya et le Sénégal ne produit aucun vainqueur.

Il s'agit du tout premier affrontement entre le Maroc et l'Algérie dans l'histoire de la CAN Féminine.

L'Algérie affronte un pays hôte pour la troisième fois, après avoir perdu les deux précédentes confrontations.

Tous les matchs précédents de l'Algérie face à la nation organisatrice se sont déroulés en phase de groupes.

L'Algérie s'est inclinée 6-0 contre le Nigeria (pays hôte) en 2006, puis 1-0 face au Ghana en 2018.

L'Algérie n'a encore jamais inscrit le moindre but contre un pays organisateur de la CAN Féminine.

Le Maroc n'affronte une équipe d'Afrique du Nord que pour la deuxième fois de son histoire dans la compétition. Leur seule confrontation précédente s'était soldée par une victoire 4-1 contre l'Égypte en phase de groupes en 1998.

L'Algérie affronte une nation nord-africaine pour la deuxième fois. Elle avait concédé un nul 0-0 face à la Tunisie lors de leur unique duel précédent, durant la phase de groupes de l'édition 2024.

La Marocaine Jade Nassi et l'Algérienne Ikram Adjabi sont coéquipières au sein du club français du Havre.

La Marocaine Kenza Chapelle et l'Algérienne Mélinne D'Oria évoluent ensemble au Mans, en France.

La Marocaine Nesryne El Chad et l'Algérienne Wissem Bouzid sont coéquipières au Lille OSC, en France.

Au total, 22 joueuses issues des deux effectifs évoluent dans le championnat français. Seize Algériennes et six Marocaines représentent des clubs français.

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Maroc - Les statistiques clés

Le Maroc a lancé sa campagne par une victoire 4-0 contre le Kenya.

Les Marocaines menaient déjà 3-0 à la mi-temps face aux Kényanes.

Ce succès contre le Kenya constitue la plus large victoire du Maroc dans l'histoire de la CAN Féminine.

C'est la troisième fois que le Maroc marque quatre buts dans un match de CAN Féminine, après avoir battu l'Égypte 4-1 en 1998 et la RD Congo 4-2 lors de l'édition 2024.

Les Marocaines ont désormais trouvé le chemin des filets lors de 13 matchs consécutifs de CAN Féminine, marquant lors de toutes leurs rencontres sur les trois dernières éditions.

La dernière fois que le Maroc n'a pas réussi à marquer lors d'un match de CAN Féminine remonte à l'an 2000, lors d'une défaite 3-0 face au Ghana lors du dernier match de poule.

Le Maroc entame sa cinquième campagne de CAN Féminine et n'a remporté son match d'ouverture que pour la deuxième fois, l'autre succès initial remontant à 2022.

Le Maroc n'a remporté ses deux premiers matchs de poule qu'à une seule reprise auparavant, en 2022, lorsqu'il avait battu le Burkina Faso (1-0) puis l'Ouganda (3-1).

Le Maroc a marqué lors de ses deux premiers matchs lors de l'édition précédente.

Une victoire permettrait au Maroc de remporter deux matchs de groupe consécutifs pour la troisième fois. Il avait gagné ses trois matchs de poule en 2022, tandis que lors de la dernière édition, il avait concédé le nul lors de son entrée en lice contre la Zambie avant de gagner les deux suivants.

Le Maroc est invaincu lors de ses sept derniers matchs de poule de la CAN Féminine, affichant un bilan de six victoires et un match nul.

Il n'a manqué la victoire qu'une seule fois sur ces sept rencontres : lors du nul concédé face à la Zambie lors de son premier match de l'édition précédente.

Sakina Ouzraoui a inscrit le premier but marocain face au Kenya, signant ainsi son deuxième but en phase finale. Son précédent but à la CAN Féminine remontait à la demi-finale contre le Ghana lors de l'édition 2024.

Yasmin Mrabet a délivré deux passes décisives lors de la victoire contre le Kenya, portant son total d'implications sur des buts en phase finale à quatre. Il s'agissait de ses deux premières passes décisives à la CAN Féminine.

Maryame Atiq, qui ne disputait que sa deuxième sélection avec le Maroc, a inscrit son tout premier but international face au Kenya.

Ibtissam Jraidi a inscrit un doublé face au Kenya, portant son total historique en CAN Féminine à cinq buts.

Jraidi a marqué lors du match d'ouverture du Maroc sur deux éditions consécutives, ayant également trouvé le chemin des filets lors du nul 2-2 contre la Zambie au tournoi 2024.

Hanane Ait El Haj a été passeuse décisive sur les deux buts de Jraidi, enregistrant ainsi ses premières implications décisives à la CAN Féminine.

Le Maroc a affiché un taux de possession de balle de 65 % face au Kenya.

Les Marocaines ont cadré 10 tirs.

La gardienne Khadija Er-Rmichi a effectué trois arrêts pour sa 13e apparition en CAN Féminine.

Le Maroc a enregistré un taux de passes réussies de 83 %.

Le Maroc a remporté son deuxième match de poule à trois reprises par le passé : face à l'Égypte (4-1) en 1998, l'Ouganda (3-1) en 2022 et la RD Congo (4-2) lors de la dernière édition.

Sa seule défaite lors d'un deuxième match de groupe est un revers 6-0 essuyé face au Nigeria en 2000.

Algérie - Les statistiques clés