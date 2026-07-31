Afrique: CAN Féminine - Ngah Manga voit double et le Cameroun s'impose face au Mali

Le Cameroun a parfaitement lancé sa campagne dans la TotalEnergies CAF CAN Féminine 2026 en s'imposant face au Mali (2-1), jeudi soir à Casablanca, grâce à un doublé décisif de Marie Gisèle Ngah Manga.

Les Lionnes Indomptables confirment leur emprise sur les Aiglonnes en signant une quatrième victoire en six confrontations dans l'histoire de la compétition (pour un nul). Un succès précieux qui leur permet d'aborder leur deuxième sortie du Groupe D avec confiance.

Pour ce sixième duel continental entre les deux sélections, le spectacle a été au rendez-vous. Dans une rencontre rythmée et disputée jusqu'au bout, les deux équipes se sont rendues coup pour coup.

Le Cameroun a pris les devants dès la 14e minute grâce à Marie Gisèle Ngah Manga. L'attaquante de Galatasaray a parfaitement contrôlé de la poitrine une longue ouverture avant de conclure avec beaucoup de sang-froid au premier poteau, offrant un départ idéal aux siennes.

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Le Mali n'a cependant pas tardé à réagir. À la demi-heure de jeu, Michaely Bihina a fauché Aïssata Traoré dans sa surface en tentant d'intercepter un ballon en profondeur. L'attaquante malienne s'est chargée elle-même de transformer le penalty avec assurance (30e), remettant les deux équipes à égalité.

La fin de la première période est restée équilibrée, chaque formation se procurant plusieurs situations intéressantes sans parvenir à faire sauter des défenses bien organisées.

Au retour des vestiaires, le rythme n'a pas faibli. Le Cameroun a finalement repris l'avantage à la 72e minute après l'intervention de l'assistance vidéo. L'arbitre a désigné le point de penalty, et Marie Gisèle Ngah Manga s'est une nouvelle fois montrée implacable pour signer un doublé et redonner l'avantage aux Lionnes Indomptables.

Le Mali a alors tout tenté pour revenir au score dans le dernier quart d'heure. Les Camerounaises ont néanmoins fait preuve d'une grande solidité défensive pour préserver leur avance.

La dernière occasion est revenue à la remplaçante Fatoumata Diarra dans le temps additionnel. Bien servie dans la surface, son tir a toutefois manqué de puissance pour inquiéter Bihina, qui s'est emparée du ballon sans difficulté et a scellé la victoire camerounaise.

Ce succès confirme la domination historique du Cameroun sur cette affiche et permet aux Lionnes Indomptables de réussir leur retour dans la compétition. Absentes de la précédente édition, elles disputent cette année leur 13e CAN féminine, après avoir participé à toutes les éditions depuis 1998.

Le Groupe D se poursuivra dimanche avec un choc très attendu entre le Cameroun et le Ghana, vainqueur du Cap-Vert lors de la première journée. De son côté, le Mali devra impérativement réagir face aux Cap-Verdiennes pour rester pleinement dans la course aux quarts de finale.