Afrique: Le Ghana lance sa CAN en patron face au Cap-Vert

Le Ghana n'a pas manqué son entrée dans la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026. Opposées au Cap-Vert, novice dans la compétition, les Black Queens se sont imposées avec maîtrise (2-0), mercredi, lors de la première journée du Groupe D.

Les Ghanéennes ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Dès la 6e minute, Portia Boakye a parfaitement servi Doris Boaduwaa, qui n'a laissé aucune chance à la gardienne cap-verdienne pour ouvrir le score. Une entame idéale pour une sélection qui dispute sa 12e phase finale continentale.

Fortes de leur expérience, les joueuses de Kim Lars Björkegren ont ensuite dicté le tempo de la rencontre, laissant peu d'espaces à une équipe du Cabo Verde volontaire mais encore en apprentissage à ce niveau.

Une première historique pour le Cap-Vert

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Pour le Cap-Vert, cette rencontre restera gravée dans l'histoire. Qualifiées pour la première fois de leur histoire à la CAN féminine, les protégées de Silvéria Nédio découvraient le très haut niveau continental face à l'une des références du football africain.

Malgré un début de match compliqué, les Cap-Verdiennes n'ont jamais renoncé. Courageuses dans les duels et généreuses dans les efforts, elles ont tenté de répondre avec leurs armes, sans toutefois réussir à véritablement inquiéter la défense ghanéenne.

Leur simple présence dans cette phase finale constitue déjà une étape majeure pour le développement du football féminin dans l'archipel.

Un but contre son camp scelle le sort du match

Au retour des vestiaires, le Ghana a définitivement fait le break. Sous la pression d'une offensive adverse, la défenseure cap-verdienne Eleia Vieira a malheureusement dévié le ballon dans ses propres filets (54e), offrant aux Black Queens un avantage de deux buts.

À l'abri, les Ghanéennes ont ensuite parfaitement géré leur avance. Le sélectionneur suédois a profité de cette situation pour faire tourner son effectif, lançant notamment Alice Kusi, Princella Adubea, Abena Opoku et Evelyn Badu afin de conserver la maîtrise des débats.

La soirée du Cap-Vert s'est encore assombrie dans le temps additionnel avec l'expulsion de Klaydiana Borges, contrainte de laisser ses coéquipières terminer la rencontre à dix.

Grâce à ce succès, le Ghana débute idéalement sa campagne et confirme ses ambitions dans un Groupe D particulièrement relevé. Pour le Cap-Vert, malgré une première défaite, cette grande première continentale marque le début d'une aventure appelée à faire grandir le football féminin du pays.