Sénégal: La Gendarmerie mobilise plus de 3.000 hommes pour sécuriser le Magal

Touba — La Gendarmerie nationale annonce avoir mobilisé un dispositif de 3.073 gendarmes, appuyés par 211 véhicules, 91 motos et trois drones, pour assurer la sécurité de la 132e édition du Grand Magal de Touba, prévue dimanche, a appris l'APS de source officielle.

"La Gendarmerie nationale a mobilisé un dispositif de 3.073 gendarmes, appuyés par 211 véhicules, 91 motos et trois drones, pour assurer la sécurité de la 132e édition du Grand Magal de Touba", renseigne la Division communication et relations publiques de la Gendarmerie nationale (Divcom).

Ce dispositif, mis en place pour garantir la sécurité des millions de pèlerins, couvre la ville de Touba ainsi que les principaux axes routiers et ferroviaires menant au lieu de pèlerinage, précise la même source.

Selon elle, les mesures arrêtées portent notamment sur le renforcement de la surveillance des axes de circulation, à travers des équipes dédiées au contrôle des véhicules transportant les fidèles, ainsi que sur une couverture aérienne assurée par l'Escadrille de drones d'appui de la Légion de gendarmerie aérienne.

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Les drones effectueront des survols réguliers afin de renforcer la surveillance, faciliter la coordination des opérations au sol et contribuer à une meilleure gestion des flux de personnes et de véhicules, ajoute la Divcom.

La Gendarmerie souligne que son dispositif s'étend à l'autoroute de l'Avenir, à l'autoroute Ila Touba, à la voie ferrée ainsi qu'aux routes nationales RN1, RN2, RN3 et RN4, entre autres axes stratégiques empruntés par les pèlerins.

Elle indique également que les autres légions de gendarmerie sont mobilisées dans leurs ressorts territoriaux respectifs pour assurer la fluidité et la sécurité des voies de communication à l'échelle nationale durant cette période de forte mobilité.

En prélude à l'événement, le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de division Martin Faye, s'est rendu jeudi à Touba pour évaluer l'état de préparation du dispositif sécuritaire.

Après une présentation des opérations par le commandant de la Légion de gendarmerie de Thiès, le lieutenant-colonel Arona Sarr, le Haut-commandant a formulé des recommandations et donné des directives visant à optimiser le déploiement des moyens humains et matériels.

Le général Martin Faye et son état-major ont ensuite effectué des visites de courtoisie auprès du Khalife général des Mourides et de son porte-parole.

Selon le communiqué, ces échanges ont permis de solliciter des prières pour le bon déroulement du Magal, dans un climat de sécurité, de paix et de sérénité.

La 132e édition du Grand Magal de Touba, célébrant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, est prévue le dimanche 2 août 2026. Chaque année, cet événement religieux rassemble plusieurs millions de fidèles venus du Sénégal et de la diaspora.