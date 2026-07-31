Sénégal: La sécurité des JOJ au menu d'un entretien téléphonique entre Cissé et Nunez

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, et son homologue français, Laurent Nunez, ont évoqué lors d'un entretien téléphonique le soutien de la France à la sécurisation des Jeux olympique de la jeunesse (JOJ) que le Sénégal abrite du 31 octobre au 13 novembre prochains, a révélé vendredi le ministère sénégalais de l'Intérieur.

"Les discussions ont porté principalement sur le soutien que la France apporte au Sénégal dans le cadre de la sécurisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, ainsi que sur d'autres sujets d'intérêt commun", a indiqué le ministère dans une note publiée sur sa page Facebook, rendant notamment compte d'un entretien téléphonique entre les deux hommes, mercredi.

"Au cours de cet échange qui a duré une quinzaine de minutes, le ministre Cissé a d'abord tenu à témoigner sa compassion et sa solidarité à son homologue, dont le pays fait face, depuis presque un mois maintenant, à des feux de forêt évolutifs au sud" du territoire français, rapporte la note.

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Elle mentionne que cet entretien fait suite aux échanges entamés par les deux ministres lors de la visite effectuée par Mouhamadou Makhtar Cissé à Paris au mois de juin 2026, quelques jours seulement après sa prise de fonction

Cet entretien illustre la qualité et la vitalité de la coopération sécuritaire entre les deux pays, fait valoir le ministère sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique.