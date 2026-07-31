Sénégal: Sédhiou - Les enseignants des classes préscolaires communautaires dénoncent leur exclusion du recensement en cours dans le secteur

Sédhiou — Les enseignants des classes préscolaires communautaires (CPC) de la région de Sédhiou (sud) ont fait part de leur désapprobation relativement à leur exclusion du recensement en cours dans le secteur de l'éducation, une opération qu'ils considèrent comme une étape déterminante en vue de futurs recrutements, a constaté l'APS.

Réunis pour faire entendre leurs préoccupations, jeudi, dans la capitale du Pakao, ces enseignants ont dénoncé une situation qu'ils jugent "injuste et incompréhensible".

Selon Haly Baldé, leur porte-parole, les enseignants des CPC assurent les mêmes missions que leurs collègues du système éducatif, notamment l'encadrement des enfants, l'application des programmes officiels et une charge horaire comparable.

Elle a toutefois regretté que cette catégorie d'enseignants ait été exclue du recensement, contrairement à d'autres corps du secteur.

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La plupart des enseignants des CPC cumulent plus de dix années d'expérience, sans avoir jamais bénéficié d'un recrutement formel ni d'une reconnaissance institutionnelle, a-t-elle ajouté.

Mme Baldé a également relevé que ces enseignants sont tenus de produire des rapports d'activités et de contribuer aux statistiques du système éducatif, tout en étant, selon elle, écartés des formations et des opportunités professionnelles.

Précisant que leur démarche ne vise aucun autre corps de métier, elle a indiqué que leur mobilisation a pour seul objectif de dénoncer ce qu'ils considèrent comme une iniquité de traitement et de réclamer la reconnaissance de leur ancienneté.