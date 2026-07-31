Sénégal: Exposition à l'hôtel de ville de Dakar - L'art au service de la mémoire et de la transmission

Les halls de l'Hôtel de Ville de Dakar ont accueilli, du 24 au 27 juillet 2026, une exposition artistique inscrite dans le cadre de la 5e édition de The Return.

Organisée en partenariat avec la Ville de Dakar et SEN-Afrique, cette manifestation culturelle a réuni artistes, membres de la diaspora et autorités municipales autour d'une même ambition : faire de l'art un puissant vecteur de mémoire, de reconnexion et de transmission entre les peuples d'Afrique et leursdescendants à travers le monde.

Coach Rama Ata Gaye a choisi le thème Retour à la lumière,thème qui a a été magnifiquement illustré par L artiste de l année présenté par ScenAfrik mR Ab-dourahmane Ba, connu sous son nom d'art Kéba.

De nombreux personnalités venues Maire Maouloud Diakhate, Dc Seck ,l ensemble du cabinet de la mairie de Dakar , l Aspt , le ministère du tourisme , Mr Diatta représentant de du conservateur de la maison des exclaves , le Fodem et tant autres

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Marque aussi par la venue des stars comme Jérôme Williams NBA ancien basketteur de la NBA de la diaspora afro-américaine, Richard Thompson Ceo The Bizio.

Au coeur de cette exposition figuraient les oeuvres d'Abdou-rahmane Ba, dont la démarche artistique puise son inspiration dans les peintures rupestres.

Passionné de peinture depuis plus de vingt-cinq ans, l'artiste développe un univers qui établit un dialogue entre les premières expressions artistiques de l'humanité et les formes d'expression urbaine contemporaines.

À travers des techniques mêlant acrylique, cire et différentes matières, Kéba revisite les traces laissées par les premiers hommes sur les parois des cavernes. Pour lui, ces représentations constituent une véritable écriture universelle, capable de transcender les langues, les frontières et les époques. Son travail rapproche les artistes préhistoriques des graffeurs d'aujourd'hui, créant ce qu'il qualifie de « rencontre improbable » entre les ancêtres et les créateurs contemporains.

Au-delà de leur esthétique, les oeuvres exposées portent un message fort d'universalité. Un message d amour et d union. Elles rappellent que la création artistique est profondément ancrée dans l'histoire de l'humanité et qu'elle demeure un langage commun reliant les peuples depuis des millénaires.

L'art comme outil de réparation de la mémoire.

Pour la Ville de Dakar, cette exposition s'inscrit pleinement dans la dynamique culturelle et mémorielle portée par The Re-turn. Représentant le maire Abass Fall, Maouloud Diakhaté a salué une initiative qui dépasse largement le cadre artistique.

Selon lui, The Return constitue un véritable travail de reconstruction de la mémoire collective et de valorisation des liens entre l'Afrique et sa diaspora. Il a souligné que cette initiative participe à restaurer une partie de l'histoire, un pansement psychologique issue du programme Vent Émotionnel avec la fermeture de la porte du non retour « The healing process » pour réparer les dommages mentaux des afro descendants afin de renforcer la dignité des descendants africains et à préparer les grands rendez-vous internationaux que Dakar s'apprête à accueillir. Réaffirmant l'engagement de la municipalité, il a assuré que la Ville de Dakar continuera d'accompagner les artistes et les projets culturels qui participent au rayonnement de la capitale.

Invité d'honneur de cette cinquième édition, l'ancien joueur de la NBA Jérôme Williams a livré un témoignage après son séjour au Sénégal.

Il a évoqué l'accueil chaleureux reçu tout au long de son parcours, de Dakar à Gorée, en passant par Touba, affirmant que ce retour sur la terre des ancêtres représente une expérience profondément apaisante pour les descendants africains vivant aux États-Unis. Pour lui, le Sénégal offre un espace où la paix intérieure peut être retrouvée grâce à la connaissance de son histoire et de ses racines. Il a également lancé un appel aux membres de la diaspora à venir vivre cette expérience de reconnexion avec le continent africain.