Cameroun: Le pays absent - La carte américaine qui scandalise

Le département d'État américain a présenté une carte de l'Afrique truffée d'erreurs à la conférence AIDS 2026 à Rio. Nigeria au Sahara, Cameroun absent, Mozambique à la corne de l'Afrique... Une bourde qui révèle les coupes budgétaires et la dépendance à l'IA.

À la conférence internationale sur le sida de Rio de Janeiro, l'administration Trump a dévoilé une carte de l'Afrique où le Nigeria est devenu sahélien, la Côte d'Ivoire s'est déplacée à l'est et le Cameroun a tout simplement disparu une « erreur regrettable » qui en dit long sur la vision américaine du continent.

Imaginez : vous êtes un haut responsable nigérian, invité par les États-Unis à une conférence internationale sur le sida. Vous vous asseyez aux premiers rangs. L'écran s'allume. Et vous découvrez que votre pays, le géant d'Afrique de l'Ouest de 230 millions d'habitants, a été relégué... en plein milieu du Sahara. Ce n'est pas une fiction. C'est ce qui s'est passé le 26 juillet 2026 à Rio de Janeiro, lors de la plus grande conférence mondiale sur le VIH/SIDA. Une carte du département d'État américain a déplacé des pays entiers, effacé le Cameroun et laissé un État sans nom. L'erreur ? Une diapositive générée à la va-vite par un membre de l'équipe, à l'aide d'outils d'intelligence artificielle d'OpenAI. Mais derrière cette bourde cartographique, c'est toute la stratégie américaine en Afrique qui est mise à nu.

Une carte qui défie la géographie

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La scène se déroule à Rio de Janeiro, dans une salle bondée de délégués du monde entier. La session s'intitule « Transformer l'assistance sanitaire : mise en oeuvre des mémorandums d'accord du gouvernement américain pour des programmes VIH durables ». Jeff Graham, l'envoyé spécial des États-Unis pour la santé, responsable du President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), est à la tribune.

Il présente les nouveaux accords de santé du département d'État. Puis, à la moitié de la présentation, une carte de l'Afrique apparaît. Sauf que cette carte est un désastre. Le Nigeria, où les États-Unis déploient actuellement plusieurs centaines de soldats, est représenté comme un pays enclavé en plein désert du Sahara. Le Mozambique, qui se trouve en Afrique australe, a été déplacé dans la corne de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, a atterri de l'autre côté du continent. L'Ouganda et le Malawi sont à peu près à la bonne place, mais leurs frontières sont méconnaissables. Et le Cameroun ? Son nom figure sur la carte, mais aucune ligne ne le relie à une zone géographique. Un pays non étiqueté apparaît également.

« Whoever created and approved this slide did not know where countries in Africa are and did not care to check their work », a dénoncé Matt Petit, expert en IA et géopolitique à l'Atlantic Council.

Une image générée par l'IA, un embarras pour le State Department

L'erreur n'est pas restée confinée à la salle de conférence. Des participants ont pris des captures d'écran et les ont partagées en ligne. L'image est d'abord apparue sur le compte Substack d'Emily Bass, experte du VIH/SIDA et autrice. Elle a ensuite été largement reprise sur LinkedIn, où un seul post a cumulé environ 40 000 vues.

Une analyse de Reuters a révélé que l'image comportait un filigrane indiquant qu'elle avait été réalisée à l'aide d'outils d'intelligence artificielle d'OpenAI. Le département d'État a reconnu que la diapositive avait été produite à la hâte par un membre de l'équipe, qui a modifié le support de présentation juste avant l'événement.

Dans un communiqué, le State Department a déclaré : « Nous assumons l'entière responsabilité de la confusion et des représentations erronées que cette situation a entraînées pour les participants, y compris nos partenaires africains ». Jeff Graham n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

« Ce qui arrive quand on vire les experts et qu'on laisse l'IA faire de la diplomatie »

La polémique a rapidement pris une tournure politique. La sénatrice démocrate Jeanne Shaheen, membre éminente de la commission des relations étrangères, a tweeté : « What an embarrassment. This is what happens when [the State Department] fires career experts and tries to have AI conduct diplomacy ».

Cameron Hudson, ancien responsable du département d'État, a qualifié l'erreur de « stupide et embarrassante », l'attribuant à des « employés trop juniors effectuant un travail sous-supervisé ».

L'incident intervient dans un contexte de profondes coupes budgétaires dans l'aide internationale décidées par l'administration Trump. L'année dernière, la décision de suspendre le financement dans l'attente d'un examen a perturbé les programmes d'aide dans le monde entier. Si les programmes de base du PEPFAR, comme la fourniture de médicaments vitaux, ont largement repris, Washington réduit ses dépenses dans d'autres domaines, notamment la prévention et la surveillance, et prévoit de supprimer progressivement le programme en Afrique du Sud.

Une carte qui en dit long sur le désengagement américain

L'erreur cartographique n'est pas un simple incident de parcours. Elle est le symptôme d'un désengagement plus large. Comme l'a écrit Emily Bass sur son Substack : « The US Department of State Bureau of Global Health Security and Diplomacy is redrawing the map and rewriting history ». La carte, avec ses pays mal placés, ses frontières inexistantes et ses noms flottant dans le vide, est une métaphore parfaite de la relation américaine à l'Afrique sous l'administration Trump : approximative, désinvolte, et dangereusement dépendante de l'IA au détriment de l'expertise humaine.

Cette « bourde » intervient alors que les États-Unis réduisent drastiquement leur engagement sanitaire sur le continent. La conférence AIDS 2026 se tient sur fond de coupes massives dans l'aide étrangère. Le PEPFAR, qui a sauvé des millions de vies depuis sa création en 2003, est menacé. Les programmes de prévention et de surveillance sont réduits. L'Afrique du Sud, qui compte parmi les pays les plus touchés par le VIH, voit le programme américain se retirer progressivement.

Quelles conséquences pour la lutte contre le sida en Afrique ?

L'erreur de la carte est embarrassante. Mais les coupes budgétaires sont tragiques. Selon une étude récente citée par Reuters, le nombre d'enfants ayant accès aux traitements antirétroviraux soutenus par les États-Unis a diminué après les coupes dans l'aide. La mise en danger des programmes de prévention et de surveillance pourrait entraîner une résurgence de l'épidémie dans certaines régions.

Le département d'État a tenté de minimiser l'impact, affirmant que les discussions à la conférence avaient été « substantielles et constructives » et que les États-Unis restaient déterminés à lutter contre le sida. Mais les mots ne suffisent pas. La carte erronée et les coupes budgétaires envoient un message clair aux partenaires africains : l'Afrique n'est plus une priorité pour Washington.