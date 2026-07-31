Le Staff dirigeant de l'Office National de la Pêche et d'aquaculture (ONPA) s'est réuni, ce mercredi 29 juillet 2026 à Kinshasa, dans le cadre de la 9ème session extraordinaire de son Conseil d'Administration. C'était sous la direction de la PCA de cet établissement public, la très dynamique Henriette Wamu Ataminia.

Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, à savoir : la communication de la PCA, l'approbation du procès-verbal de la précédente session, l'extension des activités de l'ONPA, l'adaptation du cadre organique et révision du barème relatif aux listes fictives introduites à la Direction de la paie, l'examen des irrégularités et le divers.

En luminaire de sa communication, la PCA de l'ONPA a exprimé sa gratitude au Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le Ministre de tutelle, Jean-Pierre Tshimanga, et le VPM en charge du Budget « pour avoir, depuis quelques mois, décanté la situation de la paie des mandataires de l'Office National de Pêche et d'Aquaculture « .

Henriette Wamu Ataminia s'est félicitée du fait que les délibérations sur les points inscrits à l'ordre du jour se soient déroulées dans le respect des principes de légalité, de transparence et de responsabilité.

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Toujours dans la même communication, le numéro Un du Conseil d'Administration de l'ONPA a tenu à rappeler aux participants à ces assises que « notre devoir dans le cadre de nos missions, en tant que structure technique du Gouvernement de la République, est de garantir la bonne gouvernance de l'ONPA et de renforcer sa crédibilité institutionnelle ».

Henriette Wamu a par ailleurs exprimé son voeu de voir chacun des membres du Conseil d'Administration de l'ONPA d'apporter sa contribution, avec objectivité, dans le strict respect des textes légaux et règlementaires qui régissent cet Office.

« (...) Notre responsabilité collective est immense. Les attentes du Gouvernement, celles de nos partenaires du secteur privé notamment les pêcheurs, les aquaculteurs mais également celles de l'ensemble de la population sont très grandes », a-t-elle rappelé à ses interlocuteurs.

Très déterminée à faire émerger cet établissement public, Henriette Wamu a salué l'engagement de ses collaborateurs en faveur de la mission de service public confiée à l'ONPA et de leur volonté de contribuer à la relance du secteur de la pêche et de l'aquaculture en RDC.

Il faut noter qu'au cours de cette réunion, les membres du conseil d'administration de l'ONPA ont observé une minute de silence en mémoire de leur regretté collègue, Prince Mubaya Ilunga, ancien représentant du ministre de tutelle, qui n'est plus de ce Monde.