Congo-Kinshasa: En vue d'optimiser le travail réalisé par Mimy Monga - Muhindo Nzangi annonce un grand ménage au sein de l'ONAPAC

Lors d'une cérémonie tenue à Kinshasa récemment et qui portait sur la pose de la première pierre de la construction d'un entrepôt de stockage des produits alimentaires divers issus du domaine agricole de la République démocratique du Congo, Muhindo Nzangi, Ministre d'État ayant en charge l'agriculture et la sécurité alimentaire, a annoncé la réforme imminente de l'office national des produits agricoles du Congo (Onapac).

Il a motivé son argumentaire dans ce sens : « je souhaite que l'Onapac soit cet établissement public qui va travailler dans le sens de faire accroître la production agricole partout au pays afin de redevenir la locomotive économique de la République démocratique du Congo. La RDC doit devenir demain ou après-demain, premier producteur mondial du cacao, café... Et cela passe par une réforme que je soumets déjà au conseil des ministres. L'Onapac doit enregistrer des résultats beaucoup plus escomptés sur le terrain. »

Mettre de côté les agents parasites, meneurs des conflits inutiles

D'après quelques éléments d'enquête et certaines sources, dans sa démarche, Muhindo Nzangi tient à ce que les agents parasites, meneurs des conflits inutiles soient mis de côté pour un meilleur climat de travail au sein de l'Onapac.

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Des données démontrent qu'il existe au sein de l'Office national des produits agricoles du Congo (Onapac) des agents qui ne font que alimenter des conflits inutiles et des suspicions fondées de toutes pièces, en lieu et place de travailler comme il se doit.

« On doit mettre fin à l'Onapac des conflits et se focaliser sur l'Onapac des résultats. Au lieu de rester dans des conflits à Kinshasa pour s'intéresser uniquement à comment se départager les miettes venues de Beni ou de Bunia, il est utile de m'accompagner dans le programme que j'ai lancé partout au Pays qui consiste à la distribution des plantules de cacao, de café... » a-t-il martelé.

Mimy Monga, bonne école

L'actuelle directrice générale de l'Onapac, Mimy Monga, qui s'illustre dans la bonne gestion de cet établissement public, est souvent victime des accusations fallacieuses des tierces personnes alors qu'elle enregistre des initiatives concrètes sur le terrain, dans les entités de l'Onapac partout au Pays , qui vont dans le sens de l'émergence de cet office.

La philosophie du travail de Mimy Monga cadre avec la ligne de conduite du ministre Muhindo Nzangi, et ce dans le strict respect de la vision du Chef de l'Etat Felix Tshisekedi celle de la revanche du sol sur le sous-sol.

À noter que le conseil des ministres qui se tient ce week-end à Kaniama Kasese dans la province du Haut-Lomami va se pencher essentiellement sur des questions des réformes agricoles en République démocratique du Congo.