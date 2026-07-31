Congo-Kinshasa: Après le Conseil des Ministres à Kaniama Kasese - Félix Tshisekedi attendu aujourd'hui à Lubumbashi !

L'itinérance du Chef de l'Etat, entamée en début de semaine, se poursuit dans un élan de sérénité. Après Kamina, dans le Haut-Lomami et Kaniama Kasese, où il a respectivement inauguré l'usine de captage d'eau de Lovoy et le Centre hospitalier Denise Nyakeru, le Président Félix Tshisekedi se rend, en tout cas, sauf changement de programme de dernière minute, ce vendredi 31 juillet 2026, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.

Ce déplacement interviendra juste après une réunion spéciale du Conseil des Ministres qu'il va, personnellement, présider à Kaniama Kasese. A l'étape de Lubumbashi, il est prévu que le Chef de l'Etat procède à l'inspection de quelques projets majeurs en cours de réalisation, inaugure des infrastructures d'intérêt capital et communie avec la population locale.

Pour rappel, à Kamina, l'usine de captage et de traitement d'eau de Lovoy, inauguré par le Président Tshisekedi, constitue un investissement structurant dans le cadre du programme sino-congolais. Cette infrastructure stratégique possède une capacité de production de 7.000 m³ d'eau par jour, nécessaires à la desserte de 230.000 habitants de Kamina, améliorant ainsi significativement leurs conditions de vie.

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Selon les précisions officielles, un programme de raccordement social sera lancé dans les prochains jours afin de permettre à toute la population de bénéficier de cette nouvelle usine, qui s'ajoute à la longue liste d'ouvrages hydrauliques réalisés à Kinshasa et en province.

A Kaniama Kasese, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré le Centre hospitalier Denise Nyakeru, une infrastructure médicale destinée à renforcer l'offre de soins de santé sur le site des Bâtisseurs de la Nation. Une action qui témoigne de son engagement ferme en faveur de l'amélioration de la gouvernance sanitaire et de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous.