Congo-Kinshasa: Budget - Adolphe Muzito concrétise l'intégration de l'IGT à la paie au quatrième trimestre 2026

Une délégation de l'Inspection générale du travail (IGT) a été reçue par le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito accompagné du vice-ministre Elysée Bokumwana. À l'issue de cette rencontre, le président du comité de suivi de la paie à l'IGT, Jean Paul Yamabo, a annoncé que le service est désormais programmé pour son intégration à la paie au cours du quatrième trimestre 2026.

«Aujourd'hui, nous pouvons dire sans hésitation qu'après arbitrage, notre service, l'Inspection générale du travail, est programmé pour l'intégration au quatrième trimestre de cette année », a déclaré Jean Paul Yamabo au terme des échanges avec le patron du Budget.

Selon lui, cette réunion a permis d'examiner les principales revendications de l'Inspection générale du travail, notamment la prise en charge salariale des agents recrutés en 2023, le respect de la grille barémique ainsi que la prise en compte de la grille de rémunération des agents administratifs. Jean Paul Yamabo a rappelé que la réforme engagée en 2023 au sein de l'Inspection générale du travail repose sur cinq piliers. À ce jour, trois étapes ont déjà été franchies, à savoir le recrutement, le déploiement des agents et leur affectation. Le processus est désormais entré dans sa phase de rémunération et d'amélioration des conditions de travail.

« Nous sommes arrivés à la Vice-primature pour discuter des questions liées à notre service. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une avancée importante », a-t-il souligné.

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Le président du comité de suivi de la paie a également indiqué que l'Inspection générale du travail compte actuellement 2 508 inspecteurs, contrôleurs et agents administratifs répartis sur l'ensemble du territoire national, dont la mécanisation constitue l'une des principales attentes.

Reconnaissant que le Vice-Premier ministre a hérité de ce dossier après le recrutement intervenu en 2023, Jean Paul Yamabo a salué l'écoute dont a fait preuve Adolphe Muzito et s'est dit confiant quant à l'aboutissement des discussions. «Nous avons noté que Son Excellence est là pour nous. Les portes sont grandement ouvertes. Il nous écoute, discute avec nous et cherche des solutions durables. Nous repartons avec beaucoup d'espoir et nous travaillons pour concrétiser les engagements pris dans notre cahier des charges », a-t-il conclu.