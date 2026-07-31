Congo-Kinshasa: Mukoko Samba à l'écoute de la Snel et la Régidéso,- Le Gouvernement engagé à accélérer l'accès à l'eau et à l'électricité !

Sur instructions de Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présidé, mardi 28 juillet 2026, une réunion de prise de contact avec la Société Nationale d'Electricité (SNEL) et la REGIDESO en vue d'élaborer une proposition gouvernementale destinée à accélérer l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les territoires les plus enclavés de la République démocratique du Congo. Cette première séance de travail avait pour objectif de définir une méthodologie en vue de l'élaboration d'un programme d'intervention rapide, concret et réaliste.

A cette occasion, le Vice-Premier Ministre a invité les responsables des différentes structures publiques concernées à présenter l'état des lieux de leurs interventions, en particulier dans les provinces du Sankuru et de la Tshuapa. Le Directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER) a indiqué que plusieurs projets d'électrification sont en cours depuis 2022 dans le territoire de Lomela, au Sankuru, ainsi que deux autres projets à Katako-Kombe, déjà approuvés par le Gouvernement.

Dans la province de la Tshuapa, deux projets sont également prévus dans les territoires de Bokungu et de Djolu. Selon lui, la principale contrainte demeure la mobilisation des ressources financières nécessaires à leur mise en oeuvre.

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Évoquant également le projet hydroélectrique de Losambo, d'une capacité estimée à 1 000 MW, le Vice-Premier Ministre a demandé que l'ensemble des projets soit consolidé dans un tableau récapitulatif précisant leur état d'avancement, les besoins de financement ainsi que les études techniques déjà disponibles. S'agissant de l'accès à l'eau potable, les responsables du secteur ont relevé que le taux de desserte en milieu rural demeure particulièrement faible, notamment dans la province de la Tshuapa, où il est estimé à 3%, contre 32% dans le Sankuru. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer les capacités de la REGIDESO, déjà présente dans le Sankuru, et de réhabiliter les infrastructures existantes dans la Tshuapa.

Clôturant les échanges, le Vice-Premier Ministre Daniel Mukoko Samba a indiqué que cette réunion a permis de disposer d'une base de travail solide. Il a instruit les différentes structures concernées de transmettre des données actualisées sur les projets, les besoins de financement et les priorités, afin de permettre au Gouvernement de formuler des solutions concrètes pour accélérer l'accès des populations à l'eau potable et à l'électricité.

Ont pris part à cette réunion le Vice-Ministre du Budget, le Directeur général de l'Office national de l'hydraulique rurale (ONHR), le Directeur technique de la REGIDESO, le Directeur général de l'ANSER ainsi que les responsables des autres services publics concernés