Sénégal: Magal de Touba - Les forages qui alimentent la ville sainte fonctionnent tous normalement (OFOR)

Touba — Le directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Serigne Mbacké Dieng, a déclaré, vendredi, que les quarante-sept forages assurant l'approvisionnement en eau potable de la ville de Touba (centre), fonctionnent tous normalement et de façon optimale.

"A quelques jours du Grand Magal, nous pouvons être rassurés, les 47 forages de Touba sont en état de fonctionnement optimal", a dit, le directeur général de l'OFOR, dans un entretien accordé à l'APS.

"Les capacités de stockage sont à leur plus haut niveau et la performance du réseau a été optimisée grâce à des opérations de détection et de réparation des fuites", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que l'OFOR a réalisé de nouveaux forages dans les quartiers de Ndindy, Darou Tanzil, Madiyana et Darou Khoudoss, identifiés l'an dernier comme les zones les plus exposées aux pénuries d'eau.

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Serigne Mbacké Dieng signale toutefois des perturbations localisées dans certains secteurs, notamment à Nguiranène et Soura où, "des conduites ont été endommagées par des travaux d'assainissement".

Il a assuré que les équipes de l'OFOR et de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) sont mobilisées depuis plusieurs jours pour réparer les fuites avant l'arrivée en masse des fidèles.

Selon le directeur général de l'OFOR, le principal défi en matière d'approvisionnement en eau de Touba, reste la forte augmentation de la consommation durant les 72 heures du Magal.

"Le réseau conçu pour desservir environ 1,2 million de personnes doit répondre aux besoins de six à sept millions de pèlerins", a-t-il relevé, justifiant ainsi cette anticipation pour faire face à cette période de pointe.

Pour faire face à cette forte demande, a-t-il indiqué, l'OFOR a déployé une flotte de 50 camions citernes répartis dans cinq postes avancés afin d'assurer gratuitement la distribution de l'eau et permettre aux populations de constituer des réserves avant le pic de consommation.

Le directeur général a également assuré que la quasi-totalité des demandes enregistrées un mois avant le Magal sont satisfaites.

"Le dispositif comprend aussi, a-t-il renseigné, six réservoirs d'une capacité totale de 6.000 mètres cubes destinés à renforcer les réserves stratégiques, avec une augmentation progressive de la pression sur le réseau prévue à la veille et le jour du Magal afin d'améliorer la desserte dans la majorité des quartiers".

De plus, dit-il, plus de 120 agents, composés d'ingénieurs, de techniciens et d'équipes d'intervention, sont déployés dans les cinq postes avancés pour assurer une prise en charge rapide des incidents éventuels, qu'il s'agisse de pannes de forages ou de ruptures de conduites.

Serigne Mbacké Dieng, a enfin salué, le travail du cadre de concertation des acteurs de l'eau, piloté par le sous-préfet de Ndame sous l'impulsion du khalife général des mourides, estimant que cette coordination facilite la distribution de l'eau et permet de mieux cibler les ménages les plus vulnérables durant le Grand Magal.