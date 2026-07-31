Sénégal: Le développement économique et le tourisme religieux plombés par l'état de la route

Kataba (Bignona) — La mauvaise qualité de la route reliant la commune de Kataba 1 à d'autres villages de cette partie du département de Bignona comme Darou Salam Cherif plombe le développement et le tourisme religieux, a déploré Alassane Diatta, édile de ladite commune.

"La commune de Kataba 1 [qui s'étend sur] 714 km2, compte 35 villages et plus de 30 000 habitants, mais il n'y a aucune route qui est en bon état" dans cette zone, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, jeudi.

Selon le maire de Kataba 1, cette situation "plombe vraiment le développement de la commune, l'épanouissement [des villages concernés] et le tourisme religieux, avec les nombreux sites que compte la commune".

Il a sollicité l'appui des pouvoirs publics pour remédier à cette situation, dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance et d'autres projets pouvant aider la commune "à sortir de cette situation".

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Le maire estime que cette route est "essentielle" pour cette zone, car reliant plusieurs villages dont Darou Salam Cherif, qui va abriter un Gamou dans le courant de ce mois.

"Cette route est stratégique sur le plan économique, avec le passage de produits ligneux et forestiers, sans compter les bergers qui traversent cette route pour aller dans des marchés. Elle est aussi importante parce qu'elle relie deux villages religieux, qui drainent une forte communauté lors d'événements religieux", a ajouté Alassane Diatta.

En raison de l'état de la route, les fidèles religieux peinent à rejoindre ces deux localités pendant l'hivernage.

Alassane Diatta a cependant salué l'appui d'une entreprise de travaux publics qui a initié des travaux avec l'aide de cinq camions et d'une machine pelleuse, dans le but d'améliorer les conditions de déplacement des populations.

Cette initiative de la mairie, en collaboration avec cette entreprise, fait suite aux nombreuses interpellations des populations lors des réunions du comité local de développement (CLD) et du comité départemental de développement (CDD).

Selon Mouftah Aïdara, un notable religieux de Darou Salam Cherif, les habitants du Naran, terroir jouxtant la frontière gambienne, ont du mal à sortir leurs produits pour les acheminer à Ziguinchor, Diouloulou ou à Bignona, en raison de l'état de la route.

"Cela fait des années que les producteurs du Naran ne font plus passer leurs produits par cette route, préférant aller les écouler en Gambie, ce qui crée d'énormes pertes économiques. De même, les fidèles qui allaient assister à la ziarra hebdomadaire de Darou Salam Cherif commencent à se décourager du fait de l'état de la route", a soutenu l'édile.

Il déplore une situation "très grave", tout en sollicitant l'implication des projets et programmes déroulés dans la région.