Sénégal: Six nouveaux programmes de l'UN-CHK obtiennent l'accréditation de l'ANAQ-Sup

Dakar — L'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) annonce que six de ses programmes de licence ont reçu l'accréditation de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup), à l'issue des délibérations de son dernier Conseil scientifique tenu les 16 et 17 juillet 2026.

Selon un communiqué transmis à l'APS, cette reconnaissance concerne notamment le programme de licence en sciences économiques et de gestion, parcours économie statistique (pôle Sciences économiques, juridiques et de l'administration).

Il y a aussi la licence en communication digitale (pôle Sciences, technologies et numérique), en anglais, parcours linguistique et grammaire, ainsi qu'une autre licence en anglais, parcours littérature et civilisations du monde anglophone (pôle Lettres, sciences humaines et de l'éducation).

La licence en sociologie, parcours sociologie économique, dynamiques territoriales et communication sociale, relevant du pôle Lettres, sciences humaines et de l'éducation, a également obtenu l'accréditation de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le communiqué, "cette nouvelle distinction vient renforcer [la] démarche d'assurance qualité" de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et "élargir son portefeuille de formations accréditées".

Cette reconnaissance témoigne, selon le texte, de "l'engagement de l'université à proposer une offre de formation conforme aux standards nationaux et internationaux en matière d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur".