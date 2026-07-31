Sénégal: Transition énergétique - Le Parc éolien de Taïba Ndiaye conjugue production d'électricité verte et développement local

Taïba Ndiaye — Le Parc éolien de Taïba Ndiaye (PETN), considéré comme la plus grande centrale éolienne d'Afrique de l'Ouest, avec une capacité de 158,7 mégawatts (MW), s'impose comme une infrastructure majeure de la transition énergétique au Sénégal, sans compter sa contribution au développement des communautés riveraines.

Cette double ambition a été mise en exergue lors d'une visite des installations et des réalisations sociales du parc à Thiallé, dans la commune de Taïba Ndiaye, mercredi, en présence de journalistes.

Les 46 éoliennes du site transforment l'énergie du vent en électricité, ensuite injectée dans le réseau de la Senelec, la société nationale d'électricité, a expliqué le directeur des opérations du PETN, Cheikh Ahmadou Bamba Guèye.

"Nous produisons une électricité renouvelable qui ne nécessite aucun combustible. Cela permet de réduire le coût de production du kilowattheure et de renforcer le mix énergétique national. 80 exploitants ont bénéficié de forage et d'une installation de kits solaires", a-t-il déclaré.

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Selon lui, cette infrastructure contribue à la stratégie nationale visant à accroître la part des énergies renouvelables, afin de réduire la dépendance du Sénégal des combustibles fossiles.

Le responsable des risques et de la sécurité du parc, El Hadji Mactar Sylla, a indiqué que cette centrale assure près de 15 % de la production nationale d'électricité, permettant ainsi d'alimenter environ deux millions de ménages.

Le site est exploité en partenariat avec Vestas, impliquant des équipes composées notamment de techniciens sénégalais formés aux standards internationaux, en matière de sécurité et d'exploitation, a-t-il signalé.

Au-delà de la production d'énergie verte, le PETN mène une politique ambitieuse de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).

Selon M. Sylla, une enveloppe de 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA, est consacrée sur une période de 20 ans au financement de projets destinés aux 38 villages riverains.

Ces investissements concernent notamment des forages alimentés à l'énergie solaire, des pistes rurales, des infrastructures scolaires et sanitaires, des bourses d'études, l'appui aux activités agricoles, ainsi que l'acquisition d'une ambulance.

Le responsable RSE du PETN, Ousmane Diédhiou, a expliqué que ces interventions avaient été déterminées dans le cadre d'un comité multipartite réunissant élus locaux, chefs de village, organisations communautaires, jeunes et groupements de femmes.

"Ce sont les communautés elles-mêmes qui identifient leurs priorités et proposent les actions à mettre en oeuvre dans le cadre de notre politique RSE", a-t-il expliqué.

Cette démarche participative a permis la création de plusieurs unités de transformation de produits agricoles, contribuant à l'autonomisation économique des femmes.

La présidente de la commission féminine de la mairie de Taïba Ndiaye, Yacine Ndiaye, a salué les résultats de ce partenariat, citant notamment la transformation du piment, de la mangue, du cajou et des céréales locales, qui procure aujourd'hui des revenus à de nombreux groupements féminins.

Elle a toutefois plaidé pour un renforcement de l'appui du parc en matière d'équipements, de financement et d'accès au crédit.

Le président du conseil communal de la jeunesse (CCJ) de Taïba Ndiaye, Abdoulaye Ndiaye, a, pour sa part, salué "l'engagement constant" des responsables du Parc éolien en faveur de la jeunesse et du développement local.

"Je garde un très bon souvenir des responsables du Parc éolien. Ils ont toujours été disponibles et à l'écoute des préoccupations des jeunes et des populations", a-t-il témoigné.

Il a insisté sur les investissements consentis dans le secteur de l'éducation.

Selon lui, si le lycée de Taïba Ndiaye s'est distingué cette année par ses "excellents résultats" aux examens scolaires, c'est grâce à l'accompagnement du Parc éolien, qui "soutient durablement" les établissements scolaires de la commune.

De son côté, Malick Guèye, représentant de l'Association des chefs de village de la commune de Diender, a salué le "dialogue permanent" instauré entre le Parc éolien, les collectivités territoriales et les communautés, estimant que cette concertation favorise une meilleure prise en compte des attentes des populations.

Sur le plan environnemental, le PETN mène des campagnes de reboisement, de sensibilisation à la gestion des déchets et au respect de la biodiversité.

Des points de regroupement normalisés (PRN) ont également été installés pour améliorer la collecte des déchets dans les villages concernés.

Le parc génère près d'une centaine d'emplois directs et indirects, dont une trentaine de postes permanents, en privilégiant dans son recrutement les jeunes des localités riveraines.

Fort des résultats obtenus à Taïba Ndiaye, le groupe Infinity Power, qui exploite le PETN, poursuit son développement au Sénégal, avec un projet de second parc éolien dans la région de Louga, notamment dans la zone de Lompoul, actuellement en phase d'études.

Infinity Power est une joint-venture entre la société égyptienne Infinity et la firme émiratie Masdar, qui exploite de grands projets de production et de distribution d'énergies renouvelables au Sénégal, en Afrique Sud et en Egypte, avec l'ambition de couvrir tout le continent.

À travers la production d'une énergie propre, la création d'emplois, le soutien à l'éducation, à l'agriculture, à la santé, à l'entrepreneuriat féminin et à la protection de l'environnement, le Parc éolien de Taïba Ndiaye apparaît comme une illustration concrète de la manière dont la transition énergétique peut devenir un puissant levier de développement durable au bénéfice des territoires et des populations.