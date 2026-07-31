Sénégal: Bambey - 145 élèves distingués lors d'une fête de l'excellence

Bambey — Au total 145 meilleurs élèves du département de Bambey (centre) ont été primés lors d'une fête de l'excellence organisée jeudi dans cette commune, en présence du ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, qui exhorté les lauréats à cultiver le travail, la solidarité et l'entrepreneuriat.

"C'est avec une immense fierté et une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui à Bambey, terre de savoir, terre de culture et terre de valeurs", a-t-il déclaré devant les autorités administratives, éducatives, les enseignants, les parents et les lauréats.

S'adressant aux élèves distingués, "les meilleurs du département", il a ajouté : "Par votre travail, votre discipline et votre abnégation, vous avez hissé très haut le nom de vos écoles, de vos familles et de tout le département de Bambey".

Il a félicité l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bambey pour "cette belle initiative", estimant que récompenser le mérite revient à "semer la graine de l'ambition dans le coeur de tous les enfants".

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Alioune Dione a également rendu hommage aux enseignants et aux parents, rappelant que "derrière chaque excellent élève, il y a un enseignant qui a cru, un parent qui s'est sacrifié, une communauté qui a soutenu".

Évoquant le lien entre l'école et son département ministériel, il a expliqué que "l'école est la première organisation de l'économie sociale et solidaire", car elle enseigne "la solidarité, l'équité et l'autonomie".

Selon lui, son département oeuvre pour "une économie où personne n'est laissé en rade", capable de financer "l'excellence, le mérite et l'innovation venue de Bambey, de Thiès, de Tamba et de tout le Sénégal".

Aux lauréats, le ministre a recommandé trois principes : "Travaillez : il n'y a pas de raccourci vers l'excellence ; soyez solidaires : tirez les autres vers le haut avec vous ; osez entreprendre : le Sénégal a besoin de vos idées".

Il a assuré que son ministère restera à leurs côtés, notamment ceux qui souhaiteront lancer des projets.

"Demain, certains d'entre vous créeront des coopératives agricoles, des mutuelles de santé, des entreprises solidaires. D'autres auront besoin d'un petit crédit pour lancer leur projet. Sachez que mon département sera là pour vous accompagner", a-t-il indiqué.

Au nom du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale et du gouvernement, Alioune Badara Dione a remis aux lauréats leurs prix, en leur assenant l'avenir qu'ils sont en train de construire pour eux et pour leur pays est "le plus grand prix" qu'ils peuvent recevoir.