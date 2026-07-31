Togo: Le CAR veut un gaz butane moins cher

Près de 73 000 hectares de forêts préservés en cinq ans grâce à l'usage du gaz butane. Pour le Comité d'action pour le renouveau (CAR, opposition), ces résultats justifient un effort supplémentaire de l'État : rendre ce combustible plus accessible en réduisant son prix.

Réagissant vendredi au bilan présenté par le gouvernement, le parti d'opposition estime que ces bénéfices environnementaux devraient pousser les autorités à renforcer leur politique de promotion du gaz butane.

« Alors que nous voulons lutter contre la déforestation, il faut penser à réduire ce prix pour que les Togolais puissent rapidement aussi s'en approprier », a déclaré le président du CAR, Robert Yao Daté.

Selon le ministère chargé de l'Énergie, l'utilisation du gaz butane a permis d'épargner 18 477 hectares de forêts en 2022, et 72 848 hectares sur les cinq dernières années.

Pour Robert Yao Daté, le Togo pourrait s'inspirer de certains pays voisins, comme le Burkina Faso, où le gaz est davantage subventionné.

Il cite en exemple une bouteille de 12 kg vendue près de 10 000 Fcfa au Togo, contre un peu plus de 6 500 francs au Burkina Faso, et appelle à une volonté politique plus affirmée pour consolider les mesures déjà engagées.