Togo: Vaccination, sécurité alimentaire - Le bilan chiffré de l'ONU au pays

31 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le Système des Nations unies (SNU) au Togo a touché 1,2 million de personnes à travers ses interventions en 2025, dont près de 500 000 dans la région des Savanes, grâce à un investissement de près de 50 millions de dollars.

Ces ressources ont financé des actions dans plusieurs domaines : sécurité alimentaire, emploi des jeunes, restauration des terres, nutrition, santé et protection de l'environnement.

Sur le volet sanitaire, le SNU affirme avoir pris en charge au moins 25 % des enfants non vaccinés dans le cadre du programme destiné aux 0-12 ans. Les agences onusiennes mettent également en avant l'introduction du vaccin contre le paludisme, déployé au Togo pour la première fois à l'échelle nationale en Afrique.

Les Nations unies poursuivent aussi leur accompagnement en faveur de la participation politique des femmes.

Le SNU rassemble toutes les organisations onusiennes.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.