Togo: Kara mobilisée contre les hépatites silencieuses

31 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des hépatites virales a permis de traiter 750 patients au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Kara, à l'initiative de la Société togolaise d'hépato-gastro-entérologie et d'endoscopie digestive.

Les participants ont été informés sur les hépatites B et C, les formes les plus courantes. Les personnes testées négatives ont été orientées vers la vaccination, tandis que les cas positifs ont été pris en charge par le service spécialisé du CHU.

Les hépatites virales évoluent souvent sans symptômes et que le dépistage précoce, associé à la vaccination contre l'hépatite B, reste le meilleur moyen de prévenir les complications.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.