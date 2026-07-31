Togo: Kara mobilisée contre les hépatites silencieuses

Une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des hépatites virales a permis de traiter 750 patients au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Kara, à l'initiative de la Société togolaise d'hépato-gastro-entérologie et d'endoscopie digestive.

Les participants ont été informés sur les hépatites B et C, les formes les plus courantes. Les personnes testées négatives ont été orientées vers la vaccination, tandis que les cas positifs ont été pris en charge par le service spécialisé du CHU.

Les hépatites virales évoluent souvent sans symptômes et que le dépistage précoce, associé à la vaccination contre l'hépatite B, reste le meilleur moyen de prévenir les complications.