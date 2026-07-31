Gabon: Visite d'amitié et travail en République de Gambie

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce jour à Banjul, en République de Gambie, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail destinée à consolider les relations d'excellence entre les deux pays.

A son arrivée, le Chef de l'Etat a été accueilli avec les honneurs par son homologue gambien, Son Excellence Adama Barrow. La cérémonie officielle a été marquée par l'exécution des hymnes nationaux de la République gabonaise et de la République de Gambie, suivie des honneurs militaires, illustrant la qualité des liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent les deux Etats.

A l'issue de cet accueil, les deux Chefs d'Etat se sont rendus à la résidence officielle, où ils ont eu des échanges en présence de leurs délégations respectives.

Cette rencontre a permis d'évoquer les principaux axes de la coopération bilatérale et de préparer les entretiens de haut niveau prévus au cours de cette visite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme de demain prévoit notamment un entretien en tête-à-tête entre les Présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Adama Barrow. Les discussions seront consacrées au renforcement du partenariat entre le Gabon et la Gambie, avec un accent particulier sur les domaines d'intérêt commun, ainsi que sur les enjeux de paix, de stabilité et d'intégration sous-régionale.

Cette visite traduit la volonté commune des deux Chefs d'Etat de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et de promouvoir une diplomatie africaine fondée sur le dialogue, la solidarité et le développement partagé.