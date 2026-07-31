Gabon: Visite d'amitié et travail en République de Gambie

31 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par PC

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce jour à Banjul, en République de Gambie, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail destinée à consolider les relations d'excellence entre les deux pays.

A son arrivée, le Chef de l'Etat a été accueilli avec les honneurs par son homologue gambien, Son Excellence Adama Barrow. La cérémonie officielle a été marquée par l'exécution des hymnes nationaux de la République gabonaise et de la République de Gambie, suivie des honneurs militaires, illustrant la qualité des liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent les deux Etats.

A l'issue de cet accueil, les deux Chefs d'Etat se sont rendus à la résidence officielle, où ils ont eu des échanges en présence de leurs délégations respectives.

Cette rencontre a permis d'évoquer les principaux axes de la coopération bilatérale et de préparer les entretiens de haut niveau prévus au cours de cette visite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme de demain prévoit notamment un entretien en tête-à-tête entre les Présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Adama Barrow. Les discussions seront consacrées au renforcement du partenariat entre le Gabon et la Gambie, avec un accent particulier sur les domaines d'intérêt commun, ainsi que sur les enjeux de paix, de stabilité et d'intégration sous-régionale.

Cette visite traduit la volonté commune des deux Chefs d'Etat de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et de promouvoir une diplomatie africaine fondée sur le dialogue, la solidarité et le développement partagé.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.