Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - MSF vole au secours de Kibirizi, privée d'eau potable depuis trois mois

Un don d'équipements pour freiner la menace d'une crise sanitaire majeure. Dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru, les habitants de la cité de Kibirizi entrevoient enfin une lueur d'espoir après près de trois mois d'une sévère pénurie d'eau potable.

Jeudi 30 juillet 2026, l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a remis un lot de matériel au Comité local d'adduction d'eau afin d'urgence réparer le réseau et lutter contre la propagation des maladies d'origine hydrique.

Une tuyauterie vétuste et des bornes-fontaines hors service

Depuis le mois de mai 2026, l'accès à l'eau est devenu un véritable casse-tête pour la population locale. Les bornes-fontaines jadis aménagées par l'organisation Mercy Corps sont tombées en panne en raison de la dégradation avancée de la tuyauterie et de l'assèchement progressif de plusieurs sources.

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Pour répondre aux alertes répétées du comité local, MSF a mis à disposition du matériel technique d'urgence :

Canalisations : 22 rouleaux de tuyaux de 100 mètres chacun.

Accessoires de raccordement : 24 raccords à compression et un raccord réducteur.

Une intervention vitale face à la résurgence du choléra

Cet appui logistique arrive à un moment critique pour le système de santé local, déjà confronté aux premières contaminations au cholera.

Le médecin-chef de la zone de santé de Kibirizi, le Dr Lambert Balikwisha, souligne l'impact direct de ce don pour la communauté et les centres de soins :

« Cet appui bénéficiera à la population ainsi qu'aux structures de santé, dans un contexte marqué notamment par l'apparition d'au moins trois cas de choléra à l'Hôpital général de référence de Kibirizi. »

Grâce à ce rééquipement, les équipes locales s'attellent désormais à la remise en service rapide du réseau d'eau potable pour sécuriser les ménages et couper la chaîne de transmission des infections.