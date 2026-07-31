Congo-Kinshasa: Marché « Wenze ya Mitraille » de N'djili, un carrefour de la débrouillardise et du recyclage automobile à Kinshasa

Dans le quartier 1 de la commune de N'djili, le marché mitraille communément appelé « Wenze ya Mitraille » s'est imposé comme une plaque tournante incontournable du commerce informel à Kinshasa. Malgré l'absence d'infrastructures modernes, ce site s'est spécialisé dans la revente de pièces détachées automobiles, de ferrailles et d'équipements de seconde main, attirant chaque jour une foule de mécaniciens, garagistes et revendeurs en quête de pièces à moindre coût.

Dès l'entrée, le décor impose un paysage singulier : moteurs, boîtes de vitesses, alternateurs, pneus et accessoires divers sont exposés à même le sol ou sur des étals de fortune.

Un réseau d'approvisionnement fondé sur la récupération

Les produits vendus sur place proviennent essentiellement du recyclage et de la récupération de véhicules hors d'usage ou accidentés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ramsès, garagiste et revendeur présent sur le site depuis sept ans, explique le fonctionnement de la filière :

« Nos marchandises proviennent premièrement des véhicules accidentés que nous négocions, et nous recourons aussi à certains garages pour récupérer les moteurs et autres pièces déclassées qui peuvent servir encore d'une autre manière. Dans notre marché, il n'existe pas vraiment de prix fixes, tout se négocie. Et mes revenus m'aident à nourrir les membres de ma famille et à subvenir aux autres besoins de la vie. »

Une opportunité financière pour les jeunes et les étudiants

Au-delà des professionnels du secteur automobile, ce marché informel constitue également un levier d'autonomisation financière pour la jeunesse kinoise.

C'est le cas d'Alfred, un jeune étudiant qui concilie ses cours universitaires avec la vente de pièces détachées :

« Je me suis lancé dans ce commerce grâce à mon grand frère. Peu de temps après, il m'a initié et maintenant je dispose d'un capital et de mes propres marchandises. Comme je suis aussi étudiant, c'est une opportunité qui m'aide à financer mes études. »

Entre négociations serrées, appels des vendeurs et marchandages animés, le « Wenze ya Mitraille » demeure un espace économique vibrant, illustrant l'esprit d'entreprise et la capacité d'adaptation des habitants de la capitale.