Congo-Kinshasa: La reprise du trafic ferroviaire Matadi-Kinshasa conditionnée par la fin des travaux à Limete et Kimwenza

31 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les dégâts causés par les pluies d'avril dernier retardent le retour des trains voyageurs et marchandises sur toute la ligne. Alors que les usagers attendaient la relance complète de la liaison ferroviaire entre la province du Kongo-Central et la capitale, le trafic reste interrompu sur plusieurs tronçons névralgiques.

Le directeur du chemin de fer du Kongo-Central, Jean-Claude Ngoma Moussa, apporte des précisions sur l'état d'avancement des chantiers de réhabilitation engagés par l'ONATRA sur deux sites majeurs de Kinshasa.

Deux ouvrages de drainage stratégiques en cours de reconstruction

Les retards accumulés s'expliquent par la gravité des dégâts matériels provoqués par les intempéries sur les infrastructures de drainage bordant la voie :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Site de Limete (17e Rue / Poids Lourds) : l'effondrement d'un collecteur d'eau a directement fragilisé l'assiette de la voie ferrée. Les équipes sont à pied d'oeuvre pour reconstruire l'infrastructure et rétablir l'évacuation des eaux de ruissellement.

Site de Kimwenza : le système de drainage endommagé fait l'objet d'une reconstruction complète pour canaliser les eaux vers la rivière Lukaya et sécuriser durablement le passage des rames.

Tout en soulignant que le rythme des travaux est soutenu, la direction rappelle que la réouverture intégrale de la ligne reste suspendue à l'achèvement complet de ces deux chantiers.

Maintien d'un trafic marchandise restreint

En attendant la normalisation sur le tronçon menant à la capitale, l'ONATRA assure un service minimum pour préserver le tissu économique local :

Tronçon opérationnel : un trafic partiel est maintenu entre Matadi, Minkelo et Lukala.

Usage prioritaire : ce service est dédié exclusivement au transport de marchandises, fournissant notamment un appui logistique essentiel aux cimenteries de la région.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.