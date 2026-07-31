Congo-Kinshasa: La reprise du trafic ferroviaire Matadi-Kinshasa conditionnée par la fin des travaux à Limete et Kimwenza

Les dégâts causés par les pluies d'avril dernier retardent le retour des trains voyageurs et marchandises sur toute la ligne. Alors que les usagers attendaient la relance complète de la liaison ferroviaire entre la province du Kongo-Central et la capitale, le trafic reste interrompu sur plusieurs tronçons névralgiques.

Le directeur du chemin de fer du Kongo-Central, Jean-Claude Ngoma Moussa, apporte des précisions sur l'état d'avancement des chantiers de réhabilitation engagés par l'ONATRA sur deux sites majeurs de Kinshasa.

Deux ouvrages de drainage stratégiques en cours de reconstruction

Les retards accumulés s'expliquent par la gravité des dégâts matériels provoqués par les intempéries sur les infrastructures de drainage bordant la voie :

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Site de Limete (17e Rue / Poids Lourds) : l'effondrement d'un collecteur d'eau a directement fragilisé l'assiette de la voie ferrée. Les équipes sont à pied d'oeuvre pour reconstruire l'infrastructure et rétablir l'évacuation des eaux de ruissellement.

Site de Kimwenza : le système de drainage endommagé fait l'objet d'une reconstruction complète pour canaliser les eaux vers la rivière Lukaya et sécuriser durablement le passage des rames.

Tout en soulignant que le rythme des travaux est soutenu, la direction rappelle que la réouverture intégrale de la ligne reste suspendue à l'achèvement complet de ces deux chantiers.

Maintien d'un trafic marchandise restreint

En attendant la normalisation sur le tronçon menant à la capitale, l'ONATRA assure un service minimum pour préserver le tissu économique local :

Tronçon opérationnel : un trafic partiel est maintenu entre Matadi, Minkelo et Lukala.

Usage prioritaire : ce service est dédié exclusivement au transport de marchandises, fournissant notamment un appui logistique essentiel aux cimenteries de la région.