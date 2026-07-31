Congo-Kinshasa: Le PAM distribue des vivres à environ 40 000 déplacés à Lubero

31 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Près de 40 000 personnes déplacées et familles d'accueil bénéficient depuis le début de la semaine d'une assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial (PAM), à Lubero-Centre, chef-lieu du territoire de Lubero (Nord-Kivu). Une aide destinée à répondre aux besoins des populations affectées par des années d'insécurité.

Haricots, farine de maïs, céréales et légumineuses... constituent le contenu des rations distribuées aux déplacés et aux familles d'accueil à Lubero-Centre.

Cette opération, menée par l'Association de petits éleveurs, tanneurs et maroquiniers du Congo (APETAMACO), avec l'appui du Programme alimentaire mondial, comprend aussi des compléments nutritionnels destinés aux enfants les plus vulnérables.

Cette assistance concerne essentiellement des ménages ayant fui les combats dans le Sud du territoire de Lubero, lors de l'occupation de plusieurs localités par l'AFC/M23, mais aussi des familles déplacées par les attaques répétées des ADF et d'autres groupes armés.

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La société civile locale salue cette assistance, tout en rappelant qu'elle ne répond qu'à l'urgence. Pour elle, le véritable défi reste le retour de la paix, afin de permettre aux milliers de déplacés installés depuis plus de deux ans à Lubero-Centre de regagner leurs villages.

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