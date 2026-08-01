Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er aout 2026

revue de presse

Espagne : Des migrants arrivés à Ceuta retournent volontairement au Maroc

Des personnes entrées jeudi dans l’enclave espagnole de Ceuta retournent volontairement au Maroc. Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, environ 48 000 migrants ont quitté l’enclave.

Ils ont emprunté la digue frontalière pour le retour au bercail. Une décision motivée par la fatigue, la désillusion et le manque de ressources.

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Au moins 60 000 personnes ont traversé la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole en moins de trois jours ; 34 sont mortes noyées en tentant de rallier Ceuta, selon les autorités espagnoles. [Source Africanews]

Côte d’Ivoire : Nouvelle hausse des prix du super et du gasoil

La Direction générale des hydrocarbures a officialisé vendredi une révision à la hausse des prix du gasoil et du super pour la période du 1er au 31 août 2026, répercutant les dernières fluctuations du marché pétrolier international.

Avec la révision des prix des hydrocarbures en Côte d’Ivoire, le prix du litre de Super sans plomb passe, pour ce mois d’août, de 875 FCFA le litre à 905 Fcfa, soit une augmentation de 30 Fcfa. Ce combustible avait subi une forte augmentation de 55 FCFA en mai 2026 pour s’établir à 875 Fcfa, après avoir stagné à 820 FCFA le mois précédent.

Le gasoil, pilier du secteur des transports, connaît une légère augmentation, passant de 700 FCFA le litre à 725 Fcfa, soit une hausse de 25 Fcfa. Ce produit pétrolier avait également enregistré une hausse de 25 FCFA en mai 2026, comparativement aux 675 FCFA affichés en avril 2026. [Source Apanews]

Tyla annule son concert à Lagos sur fond de tensions entre le Nigeria et l'Afrique du Sud

La chanteuse sud-africaine Tyla ne se produira finalement pas à Lagos lors de sa tournée mondiale APOP*. Cette annulation intervient alors que les violences xénophobes visant des étrangers en Afrique du Sud alimentent les tensions diplomatiques avec le Nigeria.

La tournée mondiale de Tyla se déroulera finalement sans étape au Nigeria. Le concert que la star sud-africaine devait donner à Lagos, pendant les festivités du « Detty December », a disparu du calendrier officiel publié sur son site internet.

Aucune explication n'a été donnée par l'artiste ou son équipe, qui n'avait pas répondu aux sollicitations de l'AFP vendredi. Mais cette décision intervient dans un contexte particulièrement tendu entre Pretoria et Abuja. [Source Africa Radio]

Zimbabwe : Des traitements contre le VIH administrés à des volailles

Au Zimbabwe, certains éleveurs de volailles administrent des traitements antirétroviraux destinés aux personnes vivant avec le VIH à leurs poulets, afin d’accélérer leur croissance et de réduire leur mortalité.

L’enquête du Southern Africa Accountability Journalism Project, publiée par le média sud-africain Daily Maverick, décrit un phénomène qui gagnerait du terrain dans plusieurs régions du Zimbabwe.

Selon des témoignages recueillis sous couvert d’anonymat, des éleveurs incorporeraient des antirétroviraux dans l’alimentation de leurs volailles, convaincus que ces médicaments renforcent leur résistance aux maladies et favorisent une croissance plus rapide. [Source Afrik.com]

Washington va exiger une caution de visa de 20 000 dollars pour les visiteurs africains

Le département d'État américain transforme en régime permanent un programme pilote selon lequel des ressortissants de 50 pays, principalement d'Afrique, doivent déposer des cautions pour demander un visa américain, et il en augmente également le coût, jusqu'à 20 000 $.

Un projet d'avis publié vendredi dans le Federal Register indique qu'un examen d'environ un an « a fourni des données suffisantes » pour suggérer que le programme de cautions applique efficacement le respect des conditions des visas, et qu'il serait rendu permanent. [Source TRT Afrika]

Avion présidentiel malien : Ce que révèlent les documents sur le Boeing acquis par Bamako

Présenté comme le nouvel avion de commandement du Mali, le Boeing 737 dévoilé jeudi par les autorités remplace l’appareil gravement endommagé lors de l’attaque contre l’aéroport militaire de Bamako en septembre 2024.

Si le gouvernement de la junte militaire a détaillé le coût de l’opération et les capacités de l’avion, plusieurs éléments essentiels n’ont pas été rendus publics. Des documents consultés par LSI AFRICA et des informations recueillies auprès de sources proches du ministère malien de la Défense permettent de retracer le parcours de l’appareil et soulèvent plusieurs questions sur les conditions de son acquisition. [Source LSI Africa]

Entrepreneuriat : Lancement de l'exposition-vente des produits en perlage « Made in Congo »

Le ministre de l’Emploi, de l’Entrepreneuriat et de la Formation qualifiante, Rodrigue Charles Malanda Samba, a officiellement lancé, le 31 juillet à l'hôtel Pefaco, en face de l'aéroport international Maya-Maya, l'exposition-vente des produits de perlage fabriqués par les artisans congolais. Cet événement couronne une vaste formation qualifiante menée par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea).

Pendant près de trois mois depuis le 20 avril, le Fonea a accompagné près de 1 500 jeunes à Brazzaville et à Pointe-Noire dans l'apprentissage des techniques de perlage. Malgré 109 décrochages en cours de route, le programme affiche un taux de réussite remarquable de 92,7 %, avec 1 391 apprenants (Hommes, femmes et personnes vivant avec un handicap) qui ont mené l'aventure à terme. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

L’homme d’affaires malgache Mamy Ravatomanga détenu à Maurice renonce à son recours à Londres

L’homme d’affaires malgache, Mamy Ravatomanga, proche de l’ex-président malgache Andry Rajoelina, détenu depuis plusieurs mois dans une affaire de blanchiment présumé, abandonne son recours devant la justice britannique. Une décision qui intervient alors que la justice mauricienne s’apprête à examiner une nouvelle demande de remise en liberté sous caution. La défense change donc de stratégie et concentre désormais ses efforts sur les procédures engagées localement.

L’homme d’affaires Mamy Ravatomanga renonce finalement à sa démarche devant le Conseil privé du roi à Londres, cour d’appel finale pour certaines affaires mauriciennes. Son recours déposé la semaine dernière contestait une décision de la Cour suprême à Maurice qui confirmait le refus d’accorder une libération sous caution au milliardaire malgache, incarcéré dans une prison de haute sécurité à Maurice. [Source RFI]

Fête de l’Indépendance au Bénin : Romuald Wadagni rend hommage aux Forces de défense et de sécurité

À l’occasion du traditionnel Message à la Nation délivré dans le cadre du 1ᵉʳ août 2026, fête nationale du Bénin, le président de la République, Romuald Wadagni, a tenu à saluer la mémoire et le dévouement des membres des forces armées et de sécurité.

Dans son allocution, le chef de l’État a invité l’ensemble des citoyens à avoir une pensée fraternelle pour les forces de défense et de sécurité, dont le travail assure le maintien de la paix et permet la tenue des cérémonies officielles en toute sérénité. [Source Beninwebtv]

Menées 2-0, les Sud-Africaines arrachent le nul face à la Côte d'Ivoire

L'Afrique du Sud a réalisé une remontée pleine de caractère en seconde période pour arracher le match nul (2-2) face à la Côte d'Ivoire, vendredi, lors de la deuxième journée du Groupe B de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, gardant ainsi leurs chances de qualification pour les quarts de finale.

Menées de deux buts à la pause, les Banyana Banyana ont fait preuve d'une résilience remarquable, avec des réalisations de Thembi Kgatlana et Hildah Magaia dans les dernières minutes, pour arracher un point précieux après une première période délicate.

La Côte d'Ivoire a livré le meilleur départ et a bien failli ouvrir le score après 15 minutes de jeu, lorsqu'Amon Elloh a vu sa frappe enroulée s'échouer de peu à côté du cadre. [Source CAF]