Tunisie: Coopération tuniso-japonaise - Des navires japonais pour lutter contre la pêche illicite

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, a effectué, le 31 juillet, une visite au port de Mahdia afin d'inspecter les navires de surveillance de la pêche fournis à la Tunisie dans le cadre du projet japonais intitulé "Projet de construction de navires de surveillance des pêches".

Construits au Japon dans le cadre d'un don du gouvernement japonais, ces navires ont été livrés à la Tunisie en 2024 et leur mise en service a débuté progressivement au cours de cette année, selon un communiqué de l'ambassade du Japon en Tunisie.

Ces équipements visent à renforcer les capacités nationales en matière de contrôle et de surveillance des activités de pêche, notamment dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), considérée comme une menace majeure pour la préservation des ressources marines et leur exploitation durable à l'échelle mondiale.

À cette occasion, l'ambassade du Japon a exprimé l'espoir que ces navires contribueront à améliorer l'efficacité des opérations de surveillance des pêches en Tunisie et à renforcer les efforts de lutte contre les pratiques illégales en mer.

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Le Japon a réaffirmé son engagement à poursuivre son accompagnement des autorités tunisiennes dans les domaines liés à la préservation des ressources marines et au développement durable du secteur halieutique.