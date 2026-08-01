Afrique: Crise migratoire à Ceuta - L'Italie suspend temporairement Schengen avec l'Espagne

L'Italie a décidé de suspendre temporairement l'application de la libre circulation Schengen avec l'Espagne, en réponse à l'afflux massif de migrants vers l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, a annoncé le gouvernement italien.

La mesure prévoit le rétablissement de contrôles sur les voyageurs en provenance d'Espagne, notamment dans les ports et les aéroports italiens. Rome affirme agir au nom de la protection de la sécurité nationale et de la nécessité de mieux contrôler les flux migratoires.

Cette décision intervient après une importante crise migratoire à Ceuta, où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont franchi la frontière depuis le Maroc en quelques jours. Les autorités espagnoles ont indiqué qu'une grande partie des migrants étaient repartis volontairement ou avaient été reconduits vers le Maroc, tandis que le bilan humain fait état de plusieurs dizaines de décès lors des tentatives de passage.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a estimé que la situation nécessitait des mesures exceptionnelles afin de protéger les frontières européennes et prévenir d'éventuels mouvements irréguliers vers d'autres pays de l'Union européenne.

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L'Italie précise que cette décision constitue une mesure temporaire prévue dans le cadre des règles de l'espace Schengen et ne remet pas en cause son appartenance à cette zone de libre circulation.

La crise de Ceuta continue ainsi de provoquer des réactions au niveau européen, plusieurs pays appelant à un renforcement de la coopération sur la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne.