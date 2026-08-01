Tunisie: Sud tunisien - Un programme italien pour lutter contre la désertification

Quinze agriculteurs de la délégation de Tamerza, dans le gouvernorat de Tozeur, ont bénéficié de financements destinés à la réalisation de projets agricoles et d'élevage, dans le cadre du Programme de développement rural intégré soutenu par la Coopération italienne.

Les décisions d'octroi des subventions ont été remises le 14 juillet aux bénéficiaires issus de catégories vulnérables. Chaque bénéficiaire a obtenu un financement d'environ 10 mille dinars tunisiens, pour une enveloppe globale de 150 mille dinars, destinée à encourager les investissements dans les périmètres irrigués de Dhafria.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Développement rural intégré dans les délégations de Hazoua et Tamerza", lancé en 2020 et mis en oeuvre par le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Tozeur. Le programme dispose d'un budget global estimé à 5,9 millions d'euros, dont près de 5,1 millions d'euros financés par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) à travers l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

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Améliorer les conditions de vie et préserver les ressources naturelles

Au-delà du financement des activités agricoles, le programme vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales de cette région confrontée à plusieurs défis environnementaux, notamment la désertification, l'érosion des sols et la pression sur les ressources hydriques.

Le projet prévoit ainsi des actions destinées à renforcer la gestion durable de l'eau, préserver les écosystèmes agricoles et pastoraux, améliorer la production agricole et consolider les filières liées à l'agriculture et à l'élevage.

Une composante spécifique est également consacrée à la diversification des sources de revenus des populations rurales. Des subventions pouvant atteindre 5 mille dinars sont prévues pour les catégories vulnérables, tandis que les entrepreneurs agricoles individuels peuvent bénéficier d'un appui allant jusqu'à 10 mille dinars.

Les premiers financements accordés dans la délégation de Tamerza concernent principalement des initiatives relevant du secteur de l'élevage, avec pour objectif de renforcer les activités économiques locales et d'offrir de nouvelles opportunités aux populations rurales.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la présence historique de la Coopération italienne dans les régions du Sud et des zones frontalières tunisiennes, à travers des interventions axées notamment sur la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles et la création d'opportunités économiques.