Tunisie: Défense - Khaled Sehili en visite d'inspection à la première Brigade d'infanterie mécanisée

Le ministre de la Défense nationale Khaled Sehili, s'est rendu jeudi au siège de la première Brigade d'infanterie mécanisée basée à Gabès où il a inspecté son fonctionnement et l'état de promptitude de ses différentes unités. Il a pris connaissance des missions assurées par la brigade et du rôle de ses diverses formations déployées sur le terrain dans la protection de la bande frontalière et la lutte contre le terrorisme et la crime transfrontalier organisé, notamment en matière de lutte contre la contrebande et les franchissements illicites des frontières.

Selon un communiqué publié vendredi par le département, le ministre s'est également enquis de l'état d'avancement des travaux d'infrastructure visant à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires, ainsi que de la disponibilité des équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Le ministre a salué la réactivité, le sens des responsabilités et les efforts déployés par les militaires qui encadrent ces unités en leur inculquant pour défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Il a également rendu hommage membres de l'institution militaire pour leurs sacrifices, leur dévouement et leur fidélité à la doctrine militaire.

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Il a appelé à la nécessité de développer les méthodes de formation et d'entraînement afin de renforcer les compétences de combat et d'améliorer le niveau de préparation du militaires, insistant sur l'objectif de bâtir une force militaire intégrée sur les plans intellectuel, organisationnel et opérationnel, capable de planifier, d'anticiper les menaces et de s'y adapter.

Khaled Sehili a exhorté tous les militaires à poursuivre leur mission avec la même détermination et le même esprit patriotique, à redoubler d'efforts et à maintenir un haut niveau de préparation, de vigilance et d'anticipation afin de faire face à toute menace potentielle, dans un contexte marqué par les changements à l'échelle régionale et internationale.