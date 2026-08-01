Tunisie: Semi-conducteurs et connectique - La Tunisie attire le savoir-faire japonais

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, a effectué, le 30 juillet, une visite au site de Yamaichi Electronics Tunisia, implanté dans le gouvernorat de Sousse, mettant en avant la contribution de cette entreprise japonaise au développement industriel en Tunisie.

Spécialisée dans la conception et la fabrication de connecteurs électriques, de produits liés aux semi-conducteurs ainsi que de solutions de test, Yamaichi Electronics fournit des solutions destinées notamment aux grandes entreprises internationales.

À Sousse, l'entreprise exploite un laboratoire ainsi qu'un site d'assemblage de câbles, où travaillent des ingénieurs et des compétences tunisiennes dans des domaines technologiques spécialisés.

L'ambassade du Japon a souligné, à cette occasion, l'implication de Yamaichi Electronics dans le développement des compétences locales, à travers des partenariats établis avec des établissements d'enseignement supérieur tunisiens.

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Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des activités des entreprises japonaises implantées en Tunisie et de la promotion de la coopération industrielle entre les deux pays.

L'ambassade du Japon a exprimé l'espoir de voir les entreprises japonaises continuer à contribuer au renforcement du tissu industriel tunisien et au développement des secteurs à forte valeur ajoutée.