Tunisie: Semi-conducteurs et connectique - La Tunisie attire le savoir-faire japonais

31 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, a effectué, le 30 juillet, une visite au site de Yamaichi Electronics Tunisia, implanté dans le gouvernorat de Sousse, mettant en avant la contribution de cette entreprise japonaise au développement industriel en Tunisie.

Spécialisée dans la conception et la fabrication de connecteurs électriques, de produits liés aux semi-conducteurs ainsi que de solutions de test, Yamaichi Electronics fournit des solutions destinées notamment aux grandes entreprises internationales.

À Sousse, l'entreprise exploite un laboratoire ainsi qu'un site d'assemblage de câbles, où travaillent des ingénieurs et des compétences tunisiennes dans des domaines technologiques spécialisés.

L'ambassade du Japon a souligné, à cette occasion, l'implication de Yamaichi Electronics dans le développement des compétences locales, à travers des partenariats établis avec des établissements d'enseignement supérieur tunisiens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des activités des entreprises japonaises implantées en Tunisie et de la promotion de la coopération industrielle entre les deux pays.

L'ambassade du Japon a exprimé l'espoir de voir les entreprises japonaises continuer à contribuer au renforcement du tissu industriel tunisien et au développement des secteurs à forte valeur ajoutée.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.