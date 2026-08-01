Tunisie: SOTUVER - Suspension temporaire de la cotation dans le cadre d'une OPA obligatoire

La Bourse de Tunis a annoncé la suspension de la cotation des titres de la Société Tunisienne de Verreries (SOTUVER) durant les séances des 3 et 4 août 2026.

Cette décision intervient à la demande du Conseil du Marché Financier (CMF), à la suite de la publication de l'avis d'ouverture d'une Offre publique d'achat (OPA) obligatoire visant les actions de la société SOTUVER.

La cotation des titres SOTUVER reprendra à partir de la séance du 5 août 2026, conformément à l'avis publié par la Bourse de Tunis.

Cette suspension intervient dans le cadre des procédures réglementaires encadrant les opérations de changement de contrôle ou d'acquisition de blocs d'actions sur le marché financier tunisien.