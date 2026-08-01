Tunisie: Pourquoi - Pénurie réelle ou fictive ?

31 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Evidemment et il fallait s'y attendre. Ça ne pouvait pas passer avec cette canicule. Les opportunistes et les spéculateurs en ont profité et n'ont pas hésité à faire main basse sur l'eau minérale.

Et c'est ainsi que les grandes surfaces, les épiceries de quartier, les marchands de fruits secs ont été mis à sec.

Pratiquement, plus une bouteille d'eau minérale ne subsiste, ce qui a obligé les grandes surfaces à limiter le nombre de bouteilles à acquérir par client.

Quant aux autres vendeurs... c'est le recours à la hausse illégale des prix.

Il ne fallait tout de même pas rater l'occasion. Mais heureusement que cela ne se passait pas partout ainsi et il n'y a pas eu une rupture de stock brutale

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