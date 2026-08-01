Tunisie: Pourquoi - Pénurie réelle ou fictive ?

Evidemment et il fallait s'y attendre. Ça ne pouvait pas passer avec cette canicule. Les opportunistes et les spéculateurs en ont profité et n'ont pas hésité à faire main basse sur l'eau minérale.

Et c'est ainsi que les grandes surfaces, les épiceries de quartier, les marchands de fruits secs ont été mis à sec.

Pratiquement, plus une bouteille d'eau minérale ne subsiste, ce qui a obligé les grandes surfaces à limiter le nombre de bouteilles à acquérir par client.

Quant aux autres vendeurs... c'est le recours à la hausse illégale des prix.

Il ne fallait tout de même pas rater l'occasion. Mais heureusement que cela ne se passait pas partout ainsi et il n'y a pas eu une rupture de stock brutale