Tunisie: Baignade nocturne - les dangers cachés de la mer après le coucher du soleil

La baignade nocturne comporte des risques importants pouvant entraîner des noyades ou des blessures graves, a averti l'expert en écologie et membre de l'association Tounes Clean Up, Ghaïth Bennour. Il appelle les estivants à faire preuve d'une vigilance accrue et à respecter les consignes de sécurité, en particulier après le coucher du soleil.

L'expert a expliqué que la faible visibilité et le retrait des équipes de la Protection civile à la tombée de la nuit augmentent considérablement les risques d'accident. Il a notamment mis en garde contre les courants d'arrachement, susceptibles d'entraîner les baigneurs vers le large.

En cas de courant de ce type, Ghaïth Bennour recommande de ne pas tenter de nager à contre-courant. Il préconise plutôt de se déplacer parallèlement au rivage afin de sortir de la zone dangereuse avant de regagner la plage.

L'expert a également insisté sur l'importance de porter des chaussures aquatiques afin de se protéger des débris de verre ou de plastique présents sur le fond marin, ainsi que des piqûres de poissons venimeux enfouis dans le sable, à l'instar du poisson-pierre, connu localement sous le nom de « Bellem ».

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En cas de piqûre, il recommande d'immerger rapidement la zone touchée dans de l'eau très chaude afin de limiter l'action du venin avant sa propagation, tout en soulignant la nécessité de consulter un professionnel de santé dans les plus brefs délais.

Enfin, Ghaïth Bennour a mis en garde contre le contact avec les organismes marins échoués sur les plages. Même morts, certains conservent des cellules urticantes ou venimeuses susceptibles de provoquer des irritations cutanées, voire des infections bactériennes.

À travers cet appel à la prudence, l'expert invite les estivants à adopter des comportements responsables afin de profiter de la saison estivale en toute sécurité.