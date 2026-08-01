Tunisie: Mercato - Hannibal Mejbri, pisté par l'OM

Lié à Burnley jusqu'en 2028, le milieu international Hannibal Mejbri ne devrait pas poursuivre ave un club relégué en Championship. L'opportunité est à saisir et ce serait l'OM qui aurait avancé ses pions récemment.

La Presse -- Après avoir cédé Aubameyang, Greenwood et Traoré, alors que Kondogbia, Hojbjerg, Harit et Timber seraient aussi partants, le club marseillais va forcément se renforcer, et le nom de Mejbri aurait été coché par le staff des Phocéens. Passé par les rangs des Mancuniens et des Monégasques, le stratège de 23 ans a certes encore deux ans de contrat à honorer mais une indemnité de transfert avoisinant les 15 millions d'euros pourrait décanter l'affaire. La balle est dans le camp de Burnley et bien entendu d'Hannibal Mejbri si l'OM franchit le pas et formule une offre.

Youssou Coulibaly sous les radars du CAB

Le piston malien Youssou Coulibaly mettrait le cap sur Bizerte où il endosserait la casaque cabiste. En fin de contrat avec le Stade Malien, et outre le CAB, Coulibaly, 22 ans, est actuellement convoité par plusieurs écuries tunisiennes, à savoir l'USBG, l'ASM et l'OB. Par ailleurs, les Congolais de l'AS Vita Club et du TP Mazembe ont aussi manifesté leur intérêt pour un joueur, qui, rappelons-le, a performé avec le Stade Malien la saison écoulée, atteignant avec le club de Bamako, les quarts de finale de la C1.

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Tir groupé à l'ESM

L'ES Métlaoui a récemment enrôlé sept joueurs. Outre les arrières Aziz Ghrissi, Oussema Hichri et Ayoub Tlili, ainsi que les milieux Oubaid Chebbi et Mohamed Ali Ouirimi, et l'avant Ahmed Beji, les Miniers vont bénéficier sous forme de prêt des services du jeune attaquant du ST, Najd Dabbabi.

Oussama Sayari signe à l'OB

Le jeune ailier du Club Africain, Oussama Sayari, a signé un engagement de cinq ans au profit des Cigognes de l'Olympique de Béja. Sayari rejoint ainsi Mehdi Khairi, Youssef Azib et Hamdi Chirat, tous recrutés par l'OB.

Le SG recrute Achraf Krir

Le portier Achraf Krir a paraphé un engagement de deux ans en faveur du Stade Gabésien. Par le passé, Krir a évolué à l'ESS, ESZ, ESM et OB.

La JSK se renforce

La Jeunesse Sportive Kairounaise a récemment recruté le milieu Anis Khedher (34 ans et venant de Tersana), l'avant-centre Habib Lazzez (28 ans et désormais ex-joueur du Sfax RS), ainsi que le milieu offensif Moataz Abou Kacem, ancien joueur de l'AS Kasserine et transfuge d'Al Rayan.