Afrique: La Tunisie pour une Afrique bien gouvernée

Il ne se passe pas un jour sans l'émergence de nouveaux signes concernant le renforcement de la coopération de la Tunisie avec les différents mécanismes de l'Organisation panafricaine dont le dernier en date est l'engagement affirmé par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger lors de son dernier entretien à Addis-Abeba avec le président de la Commission de l'Union africaine, en marge de la tenue de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA.

En effet, la participation tunisienne à cette manifestation vient confirmer l'adhésion de notre pays et son implication de fait dans le traitement des multiples dossiers relatifs aux divers secteurs, notamment financiers, institutionnels et stratégiques, y compris l'adoption du budget de l'Union pour l'année 2027.

L'importance de cette réunion réside, également, dans le fait qu'elle est appelée à mettre au point ce qu'on appelle l'Agenda 2063 en vue de promouvoir le développement durable, l'intégration régionale et la coopération entre les pays du continent, sans oublier l'examen des rapports des structures chargées d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par la feuille de route établie par l'Union.

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Les ministres africains auront à passer en revue les moyens susceptibles de garantir, autant que possible, la disponibilité durable de l'eau dans les différents pays du continent de façon à atténuer l'aggravation du stress hydrique, les effets du changement climatique et les difficultés d'accès à l'eau dans plusieurs régions d'Afrique.

D'ailleurs, les structures de l'Union sont conscientes qu'elles peuvent mieux faire et obtenir de meilleurs résultats grâce à l'introduction de nouvelles réformes marquées par des mécanismes de recrutements rigoureux fondés sur le renforcement des capacités des ressources humaines et institutionnelles, outre la discipline budgétaire, la rationalisation des dépenses et la bonne gouvernance.

En outre, sur le plan de la situation sociale et sécuritaire dans les pays du continent, la priotité est accordée à la consécration de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans les domaines où l'Afrique est apelée à fournir des efforts immenses, et ce, en optant pour des approches basées sur les principes de dialogue et de coopération multilatérale, alors que la position de l'UA reste inchangée, à savoir un soutien indéfectible au peuple palestinien et au recouvrement de ses droits inaliénables.

En un mot, la Tunisie, forte des orientations et recommandations du Chef de l'Etat, réaffirme qu'elle fait partie intégrante de l'Afrique et qu'elle reste déterminée à agir en son sein dans l'objectif d'avancer, main dans la main, pour un développement global et durable conformément aux attentes des peuples du continent.