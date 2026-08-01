Tunisie: Polémique sur le tirage - La LNFP assure que le dossier est clos

31 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le porte-parole officiel de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP), Hafedh Ben Ahmed a écarté toute éventualité d'un nouveau tirage au sort du calendrier du championnat de Ligue 1 du football professionnel, après la polémique suscitée par la procédure de tirage effectuée mercredi.

Dans une déclaration accordée vendredi à l'agence TAP, Ben Ahmed a affirmé que « la question d'un nouveau tirage ne se pose absolument pas », ajoutant que le dossier est désormais clos.

Il a assuré que le tirage s'était déroulé en toute transparence, en présence des représentants des seize clubs engagés et d'un huissier de justice, soulignant qu'aucun motif ne justifiait sa répétition dès lors que les procédures réglementaires avaient été respectées.

La controverse est née après la diffusion, sur les réseaux sociaux, de vidéos montrant ce que certains internautes ont présenté comme une erreur de manipulation lors du tirage. Selon ces observations, une boule aurait été déposée dans une urne autre que celle prévue, alors que deux urnes distinctes étaient destinées respectivement aux numéros d'ordre et aux noms des clubs.

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Malgré cette polémique, de nombreux observateurs ont estimé que cette erreur de manipulation n'avait eu aucune incidence sur le résultat du tirage ni sur la composition du calendrier de la saison 2026-2027.

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