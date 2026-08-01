Angola: L'Assemblée nationale approuve l'accord sur le développement de la télévision numérique terrestre

Luanda — L'accord de don conclu entre l'Angola et le Japon, dans le cadre du projet de développement du réseau de diffusion de télévision numérique terrestre, a été approuvé en vue de sa ratification ce vendredi par l'Assemblée nationale, recueillant 160 votes favorables.

Cette initiative a reçu le feu vert des parlementaires angolais lors de la quatrième session législative de la cinquième législature.

L'accord de don en question a été signé en août 2025 à Yokohama, au Japon, et s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales d'amitié et de coopération existant entre les deux États.

Le projet est évalué à environ neuf millions de dollars (1,5 milliard de yens) et vise à renforcer les capacités techniques et institutionnelles dans les secteurs des télécommunications et des médias en Angola.

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Il contribuera également au renforcement des systèmes de diffusion dans la région sud, à l'extension du réseau de diffusion de télévision numérique terrestre, à la modernisation de la radiodiffusion, à l'optimisation de l'utilisation du spectre radioélectrique et au développement technologique du secteur des télécommunications, améliorant ainsi l'accès de la population aux services de télévision numérique.

Le projet prévoit des exonérations fiscales et douanières ayant un impact direct sur le cadre juridique et fiscal interne, écartant l'application des normes fiscales en vigueur dans son champ d'application, une disposition qui relève de la compétence législative de l'Assemblée nationale.