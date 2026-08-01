Angola: Le Parlement rend hommage aux femmes parlementaires à l'occasion de la Journée de la femme africaine

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a rendu hommage aux femmes parlementaires ce vendredi, dans le cadre des célébrations de la Journée de la femme africaine, célébré ce 31 juillet.

Ce geste de reconnaissance s'est traduit par la remise de bouquets de fleurs aux parlementaires, vêtues de tenues africaines, symbolisant l'appréciation du rôle des femmes au sein de la société.

Lors de la cérémonie, qui s'est tenue dans la grande salle de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida a posé pour une photographie de groupe avec les femmes parlementaires, en signe d'estime et de reconnaissance pour leur contribution aux travaux législatifs.

S'adressant à la presse, la cheffe du groupe parlementaire de l'UNITA, la députée Albertina Ngolo, a déclaré qu'une Nation où les femmes occupent des postes de décision, participent à tous les secteurs de la vie économique et sont intégrées aux processus de production et de développement est mieux placée pour prospérer.

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Selon la députée, une société qui valorise la participation des femmes a toutes les chances de réussir à atteindre le développement, la prospérité et le bien-être de ses citoyens.

Par ailleurs, la députée du MPLA et secrétaire générale de l'Organisation des femmes angolaises, Emília Carlota Dias, a souligné qu'« on ne peut parler de l'Afrique sans évoquer le visage de la femme ».

La parlementaire a mis en avant le fait que célébrer la Journée de la femme africaine revient à reconnaître le rôle irremplaçable des femmes dans la construction de la famille, de l'économie, des institutions et de la paix.

Elle a ajouté que cette date marque également la reconnaissance des acquis obtenus et le renouvellement de l'engagement envers toutes les femmes africaines, en favorisant l'égalité des chances et le plein épanouissement de leur potentiel.

Emília Carlota Dias a reconnu la persistance de défis, tout en soulignant la résilience des femmes africaines. Elle a noté que la célébration du 31 juillet en Angola offre aussi l'occasion de réfléchir au rôle des femmes dans la vie publique et sur la scène politique nationale.

Concernant la participation des femmes, elle a fait état de progrès significatifs quant à la présence des femmes angolaises, tout en plaidant pour un investissement continu dans leur formation, leur préparation et leur éducation, afin de préserver et de consolider les acquis.

La Journée de la Femme africaine est célébrée chaque année le 31 juillet ; cette date a été instituée en 1962 lors de la Conférence des femmes africaines à Dar es Salaam, en Tanzanie.