Angola: L'exécutif réaffirme son engagement envers le droit à l'information

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a réaffirmé vendredi à Luanda l'engagement de l'exécutif angolais envers le droit des citoyens à l'information.

Nuno Caldas a réitéré cet engagement en répondant aux préoccupations soulevées par les parlementaires lors de la séance plénière consacrée à l'examen et à l'approbation de l'accord de don entre l'Angola et le Japon pour le projet de développement du réseau de transmission de télévision numérique terrestre.

Il a indiqué que la couverture de la télévision numérique terrestre en Angola s'élève actuellement à environ 62 %, un résultat découlant de la transition des systèmes de diffusion analogiques vers le numérique.

Le responsable a expliqué que ce don, dont la ratification a été approuvée, permettra d'étendre l'écosystème d'infrastructures afin de garantir l'accès aux services de télévision pour tous les citoyens angolais.

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Il a précisé que le projet de développement du réseau de transmission de télévision numérique terrestre respecterait des réglementations spécifiques, notamment celles relatives aux signaux de télévision en clair et à la loi sur la presse.

Dans une première phase, le projet profitera aux provinces de Luanda et de Benguela.

Le secrétaire d'État a rappelé que le processus de télévision numérique terrestre dans le pays a débuté il y a 18 ans, lorsque l'Union internationale des télécommunications (UIT) a invité les nations africaines à adopter ce système; l'Angola a par la suite lancé un programme pilote en 2009 pour les provinces de Luanda et de Malanje.

Concernant la maintenance, Nuno Caldas a assuré que la formation des techniciens angolais est en cours.

Cybersécurité

Faisant référence à la récente cyberattaque visant UNITEL, Nuno Caldas a souligné que, dans un monde de plus en plus numérique, les institutions sont vulnérables aux cyberattaques.

Il a cité des exemples tels que la Banque nationale d'Angola, qui fait face à plus d'un millier de cyberattaques par jour, et l'Assemblée nationale, qui subit entre 200 et 500 attaques, sans oublier les banques commerciales.

À cet égard, il a mis en avant les investissements réalisés par l'exécutif pour renforcer l'infrastructure technologique en Angola, en privilégiant des initiatives telles que Cloud Angola, le centre de données (Data Center) et le domaine AO, dans le but de garantir la souveraineté numérique.