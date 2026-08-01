Angola: Le Président João Lourenço évoque la coopération bilatérale avec son homologue tanzanienne

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est entretenu vendredi à Luanda avec son homologue de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, au sujet de la coopération bilatérale et des liens historiques d'amitié et de solidarité qui unissent les deux pays.

Les deux Chefs d'État ont également examiné des questions d'intérêt régional, notamment la situation en Afrique australe et centrale, ainsi que des sujets liés à la conjoncture internationale.

Arrivée vendredi en début d'après-midi dans la capitale angolaise, Samia Suluhu Hassan effectue une visite de travail de 48 heures en Angola, dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Luanda et Dodoma.

Le point culminant de son programme sera la co-inauguration, aux côtés du Président João Lourenço, de l'Hôpital des grands brûlés Julius Nyerere, une infrastructure sanitaire qui rend hommage à l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la Tanzanie et du mouvement de libération des peuples africains.

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La coopération entre l'Angola et la Tanzanie s'étend à plusieurs secteurs, notamment la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité, l'agriculture, le pétrole et le gaz, la santé, l'éducation, le tourisme, l'économie et les infrastructures.

Établies le 25 août 1981, les relations diplomatiques entre les deux pays reposent sur des liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération développés durant les luttes de libération nationale des peuples africains.

Parmi les étapes majeures du rapprochement bilatéral figure la tenue, en 2024 à Zanzibar, de la deuxième session de la Commission mixte bilatérale Angola-Tanzanie, environ 35 ans après la première réunion organisée à Dar es-Salaam.

La visite de la Présidente tanzanienne intervient un jour après la troisième session de la Commission mixte permanente de coopération entre les deux pays, au cours de laquelle l'Angola et la Tanzanie ont réaffirmé leur volonté d'approfondir leurs relations dans plusieurs domaines stratégiques.

À cette occasion, les deux parties ont identifié comme secteurs prioritaires la coopération politique, la défense et la sécurité, le commerce et l'investissement, l'agriculture et l'élevage, l'industrie, les ressources minières, le pétrole et le gaz, le tourisme, les transports, la science et la technologie, la santé ainsi que l'éducation.

Dans le domaine énergétique, Luanda et Dodoma ont signé un mémorandum d'entente sur le pétrole et le gaz, destiné à renforcer la coopération et à favoriser l'échange d'expériences et de connaissances dans le développement des industries respectives des hydrocarbures.

Les deux pays ont également adopté des instruments de coopération dans les secteurs de la santé et de la facilitation de la circulation des personnes, notamment à travers l'exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

La visite d'État effectuée par Samia Suluhu Hassan en Angola en 2025 avait déjà contribué au renforcement des relations bilatérales, les deux pays ayant réaffirmé leur détermination à approfondir la coopération politique et économique et à tirer davantage profit des opportunités offertes par leurs marchés respectifs.