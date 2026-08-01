Angola: TAAG lance une liaison cargo vers Lusaka

Luanda — La compagnie aérienne angolaise TAAG a récemment inauguré une liaison cargo à destination de Lusaka, la capitale de la Zambie, afin de soutenir sa stratégie d'expansion sur le marché africain du fret.

Le vol inaugural (DT7587), assuré par un Boeing 737-800 cargo, a transporté 12,8 tonnes de marchandises en provenance d'Amsterdam, incluant notamment des pièces de machines, du matériel informatique, des effets personnels et d'autres biens à haute valeur ajoutée.

Selon un communiqué transmis ce vendredi par TAAG à l'agence ANGOP, la demande initiale confirme le potentiel de cette nouvelle liaison, avec des chargements de 14 et 16 tonnes déjà programmés pour les prochaines opérations.

Dans un premier temps, la liaison sera assurée sur une base hebdomadaire et s'appuiera sur un partenariat avec NAC2000, société chargée des services d'assistance en escale (Ramp & Cargo Handler) et agissant en tant qu'agent général de vente et de services (GSSA) de TAAG en Zambie.

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Avec le lancement de cette ligne, la compagnie angolaise propose désormais des services cargo vers Lagos (Nigeria), Brazzaville (Congo), Abidjan (Côte d'Ivoire), Accra (Ghana), Kinshasa (RDC), Nairobi (Kenya), Johannesburg (Afrique du Sud) et Lusaka (Zambie), renforçant ainsi la connectivité logistique entre des marchés stratégiques à travers le continent.

La compagnie aérienne souligne que cette nouvelle liaison s'inscrit dans le corridor logistique nord-sud et constitue une nouvelle porte d'entrée pour les marchandises en provenance de divers pays européens, de Chine et du Brésil, élargissant ainsi les options de distribution pour le marché africain.

Selon TAAG, cette opération soutient également les objectifs de l'initiative « Airlift Zambia » en créant des conditions plus favorables à l'exportation de produits tels que la viande bovine, la volaille, les produits agricoles et autres marchandises ; cela facilite l'accès au marché angolais et au réseau international de la compagnie, tout en favorisant de nouvelles opportunités commerciales entre l'Angola et la Zambie.

Pour le quatrième trimestre 2026, la division fret de TAAG prévoit d'étendre son réseau en lançant une nouvelle liaison vers Libreville, au Gabon.

La compagnie estime que l'extension de son réseau de fret réaffirme son engagement à développer des solutions logistiques compétitives, à favoriser l'intégration économique régionale et à renforcer les chaînes d'approvisionnement reliant l'Angola aux principaux marchés africains et internationaux.

