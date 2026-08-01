Angola: Le ministre de la Défense annonce la reprise des travaux de l'Académie militaire de l'Armée

Huambo — Le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio Amaral, a annoncé vendredi à Huambo la reprise prochaine des travaux de réhabilitation et d'extension de l'Académie militaire de l'Armée, interrompus depuis neuf ans.

Le responsable s'exprimait devant la presse à l'issue d'une visite de cette infrastructure, destinée à la formation des officiers supérieurs de la composante terrestre des Forces armées angolaises (FAA), située dans le quartier Santo António, à la périphérie de la ville de Huambo.

Sans préciser les raisons de l'arrêt du chantier, Lúcio Amaral a indiqué que les plus hautes autorités avaient donné des instructions en vue de la reprise et de l'achèvement des travaux, afin de transférer, dans les meilleurs délais, l'Académie militaire actuellement installée à Lobito, dans la province de Benguela, vers Huambo.

Selon lui, cette relocalisation permettra à l'établissement de reprendre sa mission de formation des officiers de l'Armée de terre.

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Le ministre a rappelé que cette institution avait formé, à l'époque des Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA), de nombreux officiers qui servent encore aujourd'hui au sein des FAA et occupent des postes de haute responsabilité.

« La reprise des travaux interviendra dans les tout prochains jours. Les représentants de l'entreprise sont déjà sur place et ont assuré qu'ils installeront leur base de chantier dès la semaine prochaine afin de lancer les travaux », a-t-il déclaré.

Les travaux de réhabilitation et d'extension de l'Académie militaire de Huambo avaient débuté en 2012, après la suspension des activités de l'établissement en 1992, en raison du conflit armé qui a affecté le pays.

Au cours de sa visite de plusieurs heures dans cette province du Plateau central, le ministre, accompagné du gouverneur de la province de Huambo, a également inspecté les installations de l'Institut supérieur de Huambo, situé dans le quartier Académico, afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et les besoins en nouvelles infrastructures.