Angola: Approbation du projet de loi sur l'émission d'une pièce commémorative de la BNA

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé en principe, ce vendredi, le projet de loi autorisant la Banque nationale d'Angola (BNA) à émettre et à mettre en circulation une pièce commémorative marquant le 50e anniversaire de cette institution bancaire.

Le projet de loi, qui a recueilli 95 voix pour, 70 abstentions et aucune voix contre, a été adopté lors de la troisième séance plénière extraordinaire de la 4e session législative de la 5e législature.

Cette initiative vise à marquer le 50e anniversaire de la Banque nationale d'Angola, qui sera célébré le 5 novembre 2026, ainsi que le 50e anniversaire de la mise en circulation du kwanza, le 8 janvier 2027.

Selon l'exposé des motifs, l'émission de cette pièce constitue un hommage à l'histoire de la Banque nationale d'Angola et de la monnaie nationale, tout en soulignant la contribution de l'institution à la consolidation de la souveraineté nationale et à l'édification d'une économie stable et résiliente.

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L'Exécutif estime qu'au-delà de sa valeur numismatique, cette pièce représentera un héritage historique et culturel destiné à préserver la mémoire collective de ce jubilé d'or, tout en valorisant l'identité nationale et en projetant le prestige de l'Angola auprès de la communauté internationale, conformément aux pratiques adoptées par diverses banques centrales.

Le motif central de la pièce évoquera la modernisation de la gestion fiduciaire en mettant en valeur la façade principale de la « Casa do Kwanza » (Maison du Kwanza). Ce bâtiment est considéré comme le plus grand projet entrepris par la BNA depuis l'indépendance et comme un symbole de l'engagement de l'institution en faveur de l'innovation, de l'efficacité et du rayonnement institutionnel.

Lors de la présentation de la proposition, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a rappelé que la Banque nationale d'Angola (BNA) avait été créée en 1976 par la loi n° 69/76 du 5 novembre, remplaçant ainsi la Banque d'Angola et assumant les fonctions de banque centrale, de banque émettrice, d'agent du Trésor et d'établissement bancaire commercial.

Elle a souligné que, depuis sa création, la BNA a joué un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité monétaire, le renforcement du système financier et le soutien au développement économique du pays.

Mme Daves de Sousa a également rappelé que, au fil des ans, divers textes législatifs avaient autorisé l'émission de pièces de monnaie d'une valeur allant de 50 centavos à 200 kwanzas.

La pièce commémorative aura une valeur faciale de 50 kwanzas, sera de couleur or, aura un diamètre de 26,75 millimètres, un poids de 7,8 grammes et une tranche semi-dentelée.

Aucun impact sur les finances publiques

En réponse aux questions des parlementaires, la ministre a assuré que l'émission de la pièce commémorative n'aurait aucun impact sur les finances publiques ni sur l'économie nationale.

Comme elle l'a expliqué, cette initiative est de nature symbolique et institutionnelle et n'est financée ni par le Trésor national ni par le Budget général de l'État (OGE).

Les coûts de l'opération seront entièrement pris en charge par la Banque nationale d'Angola, sur ses fonds propres provenant des recettes générées par son rôle d'autorité de supervision du système financier.

La ministre a indiqué que la BNA lancerait un appel d'offres public pour sélectionner l'entité chargée de la production des pièces, un processus qui déterminera le coût total de l'opération.

Concernant les symboles et les figures représentés sur la pièce, elle a précisé que sa petite taille ne permet pas d'y inclure tous les éléments et événements jugés significatifs.

Explication de vote de l'UNITA

Dans sa déclaration de vote, le député Custódio Lopes, représentant le groupe parlementaire de l'UNITA, a reconnu l'importance historique et symbolique des émissions de monnaie commémorative.

Selon le député, l'abstention reflète une position prudente quant à la priorité de cette initiative, sans pour autant remettre en cause la compétence légale de la Banque nationale d'Angola pour procéder à de telles émissions.

« Pour ces raisons et d'autres encore, tous facteurs confondus, le groupe parlementaire de l'UNITA a voté l'abstention », a-t-il conclu.

Le document est désormais transmis aux commissions de travail compétentes pour un examen approfondi. LDN/CS/LUZ