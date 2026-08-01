Afrique: Josefa Sacko lance sa candidature au poste de Directrice générale de la FAO

Luanda — L'ambassadrice de l'Angola en Italie, Josefa Sacko, a présenté ce vendredi à Rome sa candidature au poste de Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) pour le mandat 2027-2031.

Cette initiative, organisée par l'Ambassade d'Angola en Italie, s'est déroulée lors d'une rencontre diplomatique marquant la Journée de la Femme africaine, réunissant des ambassadrices, des représentants d'organisations multilatérales et des dirigeants africains.

L'événement a marqué le coup d'envoi d'une campagne diplomatique internationale visant à soutenir la candidature de la diplomate angolaise, déjà approuvée par l'Union africaine.

L'élection au poste de Directeur général de la FAO doit se tenir en juillet 2027 à Rome, en Italie.

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Dans son allocution, Josefa Sacko, qui exerce également les fonctions de représentante permanente de l'Angola auprès des agences des Nations Unies à Rome (FAO, Fonds international de développement agricole [FIDA] et Programme alimentaire mondial [PAM]), a qualifié cette candidature de « prolongement naturel de plus de trois décennies consacrées à l'agriculture, au développement rural, à la coopération internationale et au service du continent ».

La diplomate angolaise souligné le fait qu'en 81 ans d'existence, la FAO n'a jamais été dirigée par une femme. « Le moment est peut-être venu de montrer au monde que l'Afrique possède l'expérience, la compétence et la vision stratégique nécessaires pour inaugurer une nouvelle ère de gouvernance mondiale », a-t-elle déclaré.

Sous le slogan « La FAO pour une nouvelle ère », Josefa Sacko a présenté une vision fondée sur le renforcement des liens avec les États membres, la transformation des connaissances en actions concrètes et la création de systèmes agroalimentaires durables, capables d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs et des communautés rurales.

La candidate a également plaidé pour une attention accrue portée aux femmes et aux jeunes en tant qu'acteurs du changement, soulignant que l'investissement dans ces groupes contribue à la sécurité alimentaire, à l'éducation, à la santé, à la paix et au développement durable.

Cette rencontre a marqué le coup d'envoi d'une mobilisation diplomatique internationale visant à renforcer les réseaux de femmes africaines et à rallier des soutiens à la candidature de la diplomate angolaise.

Josefa Sacko s'est engagée à mener une campagne empreinte de respect, de compétence et de diplomatie, avec pour objectif de rapprocher les régions et de susciter l'adhésion grâce à la qualité de ses propositions et à son expérience du continent africain.

« Lorsqu'une femme africaine gagne, elle ne gagne jamais seule : elle entraîne d'autres femmes avec elle, elle entraîne son pays avec elle et elle entraîne l'Afrique avec elle », a-t-elle déclaré.

Parmi les candidats déjà annoncés figurent notamment l'Italien Maurizio Martina, actuel directeur général adjoint de la FAO, l'Espagnol Luis Planas, ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, et l'Irlandais Phil Hogan, ancien commissaire européen à l'Agriculture et au Développement rural ainsi qu'au Commerce.

Josefa Sacko est ingénieure agronome, diplômée en sciences agronomiques de l'université Obafemi Awolowo (Nigeria), et possède une formation approfondie en gestion, commerce international, gestion de projet et relations internationales.

Forte de plus de vingt ans d'expérience au sein d'organisations africaines et internationales, elle a été secrétaire générale de l'Organisation interafricaine du café (2000-2013) et commissaire de l'Union africaine chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable (2017-2024) ; à ce titre, elle a piloté des initiatives en faveur de la transformation des systèmes alimentaires, de la sécurité alimentaire, du développement rural et de l'adaptation au changement climatique.

Depuis 2018, elle participe à l'initiative « Champions 12.3 » des Nations Unies et a été distinguée en 2019 par le magazine New African comme l'une des 100 Africaines les plus influentes.

Depuis mars 2025, elle exerce les fonctions d'ambassadrice de l'Angola en Italie et de représentante permanente auprès de la FAO, du FIDA et du PAM. Sa solide expérience technique, diplomatique et multilatérale renforce sa capacité à diriger la FAO pour le mandat 2027-2031.

Journée de la femme africaine

Par ailleurs, la diplomate a rappelé la création de l'Organisation Panafricaine des Femmes en 1962 comme une étape marquante de la lutte pour la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale de l'Afrique.

Josefa Sacko a souligné les contributions de femmes africaines telles que Njinga Mbande (Angola), Yaa Asantewaa (Ghana), Wangari Maathai (Kenya), Ellen Johnson Sirleaf (Liberia), Graça Machel (Mozambique) et Catherine Samba-Panza (République centrafricaine).

Elle a ajouté que le rôle des femmes s'étend également aux agricultrices, aux entrepreneures, aux scientifiques et aux diplomates qui contribuent au quotidien au développement des pays africains.

