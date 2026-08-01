Angola: Le gouvernement de Moxico Leste réaffirme son engagement en faveur de la promotion des femmes

Cazombo — Le gouverneur de la province de Moxico Leste, Crispiniano dos Santos, a réaffirmé vendredi l'engagement des autorités provinciales en faveur de l'égalité des genres et de l'égalité des chances, afin de permettre aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité.

S'exprimant lors de la cérémonie provinciale marquant la Journée de la Femme africaine, le responsable a souligné que la place des femmes devait être pleinement affirmée dans les domaines économique, politique, social, culturel et judiciaire.

Il a mis en exergue le rôle essentiel des femmes dans la promotion de la justice sociale, la préservation de la paix au sein des communautés, la résolution des conflits par le dialogue ainsi que dans le renforcement des valeurs morales de la société.

Crispiniano dos Santos a encouragé les femmes à investir dans leur formation académique, technique et professionnelle afin de mieux relever les défis socio-économiques et politiques auxquels la province est confrontée.

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Il les a également appelées à s'engager davantage dans la lutte contre les violences domestiques, les mariages précoces, les grossesses précoces, les violences sexuelles à l'encontre des mineurs et le travail des enfants.

« Ces phénomènes nous préoccupent vivement, car ils compromettent le développement harmonieux des enfants. Il est donc indispensable que chacun contribue à combattre ces fléaux en dénonçant leurs auteurs afin qu'ils soient traduits en justice », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a, par ailleurs, exhorté les femmes à se rendre dans les Guichets uniques de services au public (BUAP) pour mettre à jour leur inscription sur les listes électorales, afin d'être en mesure d'exercer leur droit de vote lors des élections prévues en 2027.

Il a souligné que les femmes constituent la majorité de la population en Angola et, plus particulièrement, dans la province de Moxico Leste, ce qui fait d'elles des actrices incontournables du processus de consolidation de la démocratie.

La Journée de la Femme africaine est célébrée chaque année le 31 juillet. Instituée en 1962 à l'issue de la Conférence des femmes africaines tenue à Dar es-Salaam, en Tanzanie, cette journée vise à promouvoir l'émancipation des femmes et l'égalité des droits à travers le continent.