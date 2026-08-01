Afrique: Le Maroc mise sur la coopération Sud-Sud pour relever les défis de l'Afrique

Luanda — L'ambassadrice du Royaume du Maroc en Angola, Saadia El Alaoui, a déclaré jeudi à Luanda que la coopération Sud-Sud constituait un choix stratégique de son pays pour répondre aux défis auxquels l'Afrique est confrontée, à travers des solutions conçues et portées par les Africains eux-mêmes.

S'exprimant à l'occasion de la réception organisée pour marquer le 27e anniversaire de l'accession au Trône du Roi Mohammed VI, la diplomate a mis en avant les efforts déployés par le Maroc pour renforcer la coopération Sud-Sud, au moyen d'initiatives visant à rapprocher les peuples africains, à créer de nouvelles opportunités de développement et à renforcer l'intégration continentale.

Parmi les principaux projets évoqués figure le Gazoduc Atlantique Afrique Nigeria-Maroc, lancé en 2016 à l'initiative du Souverain marocain. Cette infrastructure stratégique a vocation à relier plusieurs États de la façade atlantique du continent.

Selon Saadia El Alaoui, le projet a franchi une nouvelle étape avec la signature, le 19 juillet, de l'accord intergouvernemental par les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ouvrant la voie à la réalisation du gazoduc, dont le tracé devrait s'étendre sur environ 6.800 kilomètres.

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L'ambassadrice a également évoqué le Processus des États africains atlantiques, une initiative destinée à renforcer la coopération régionale, la stabilité et le développement partagé entre les pays riverains de l'océan Atlantique.

Elle a, en outre, mis en avant l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, estimant qu'elle offre de nouvelles perspectives en matière de commerce, de transport, de connectivité régionale et d'intégration économique.

Transformation du Maroc

Abordant les mutations qu'a connues le Royaume au cours des dernières décennies, Saadia El Alaoui a souligné les avancées réalisées dans la modernisation du pays et la création de nouvelles perspectives de développement.

Selon elle, le Maroc a investi dans les infrastructures, renforcé sa base industrielle et amélioré son attractivité auprès des investisseurs, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des énergies renouvelables et des nouvelles technologies.

Elle a ajouté que ces progrès se sont accompagnés de réformes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation et de l'innovation, contribuant au renforcement du capital humain et à la compétitivité du Royaume.

Pour la diplomate, cette dynamique de transformation a également permis de consolider le rayonnement international du Maroc et de renforcer son image de pays engagé en faveur de la paix, du dialogue et de la coopération entre les États.