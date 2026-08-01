Angola: Le projet AFAP relance 258 étangs piscicoles

Malanje — Deux cent cinquante-huit étangs piscicoles, gérés par huit coopératives dans les municipalités de Malanje, Quéssua et Ngola Luije, sont en cours de relance par le Projet d'appui à la pêche artisanale et à l'aquaculture (AFAP2).

Cette initiative vise à stimuler l'économie des ménages, à réduire la pauvreté rurale, à lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région et à promouvoir le développement durable de la pêche continentale à petite échelle.

Les informations communiquées ont été fournies par le chef du Département de Pêche et Aquaculture au sein de la Direction provinciale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Domingos Americano, soulignent que le projet dotera les coopératives d'outils de pérennisation afin de rendre l'activité rentable.

Le responsable a expliqué qu'outre la fourniture d'intrants pour relancer la production, le projet prendra entièrement en charge des activités de renforcement des capacités, notamment des formations à l'entrepreneuriat, à la gestion d'entreprise et à d'autres compétences essentielles, afin d'assurer la viabilité du projet et d'éviter les déficits de production constatés lors de la première phase (AFAP 1).

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Selon la même source, contrairement à la phase AFAP 1, le projet actuel (AFAP2) ne procédera pas à des dons directs ; il garantira plutôt l'approvisionnement en intrants en quantités suffisantes pour empoissonner intégralement les étangs.

Il a précisé que chaque étang, d'une superficie de 450 mètres carrés, devrait recevoir 2 250 alevins, ainsi que la totalité de l'aliment nécessaire pour soutenir la production sur un cycle complet.

Domingos Americano a expliqué que, pour éviter de nouveaux revers, les coopératives bénéficieraient d'un soutien progressif pour l'approvisionnement en intrants : 100 % pour le premier cycle de production, 80 % pour le deuxième et 50 % pour le troisième et dernier cycle ; par la suite, le projet faciliterait l'établissement de liens directs entre les coopératives et les fournisseurs d'aliments pour poissons.

Il a également souligné qu'au cours de la première phase (AFAP 1), l'absence d'usine de fabrication d'aliments pour poissons dans la province de Malanje avait entraîné la faillite de plusieurs coopératives aquacoles.

Face à cette situation, la source a annoncé le projet d'ouvrir un entrepôt de distribution d'aliments à Malanje, des dispositions ayant déjà été prises avec un investisseur privé de Luanda, ce qui permettra de vendre le produit au prix d'usine pratiqué dans la capitale angolaise, rendant ainsi viable la pisciculture en étangs.

Le Projet d'appui à la pêche artisanale et à l'aquaculture (AFAP) est une initiative du gouvernement angolais, coordonnée par le ministère de la Pêche et des Ressources marines en partenariat avec le Fonds international de développement agricole (FIDA).

Son objectif principal est de réduire la pauvreté rurale et de lutter contre l'insécurité alimentaire grâce au développement durable de la pêche continentale et de l'aquaculture à petite échelle. Le programme en est actuellement à sa deuxième phase (AFAP 2), lancée fin 2024 et prévue pour se poursuivre jusqu'en février 2034.