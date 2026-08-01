Afrique: Le Maroc salue le rôle de l'Angola dans la promotion de la paix en Afrique

Luanda — L'ambassadrice du Royaume du Maroc en Angola, Saadia El Alaoui, a salué jeudi à Luanda le rôle de premier plan joué par l'Angola dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique, mettant particulièrement en exergue l'action du Président angolais, João Lourenço.

S'exprimant lors de la réception organisée à l'occasion du 27e anniversaire de l'accession au Trône du Roi Mohammed VI, la diplomate a rendu hommage à l'engagement du Chef de l'État angolais, en sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation, dans la recherche de solutions aux conflits qui affectent le continent.

«Je tiens à saluer le leadership de Son Excellence le Président João Lourenço dans la promotion, à l'échelle internationale, du dialogue entre les civilisations, ainsi qu'en faveur de la paix et de la sécurité sur notre continent», a-t-elle déclaré.

Saadia El Alaoui est également revenue sur les profondes transformations qu'a connues le Maroc sous le règne du Roi Mohammed VI, mettant en avant l'essor de secteurs stratégiques tels que l'industrie automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies.

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Selon elle, cette dynamique de modernisation a permis de renforcer le rayonnement international du Royaume et de consolider ses partenariats avec les pays d'Afrique, d'Europe et d'autres régions du monde.

Relations entre l'Angola et le Maroc

L'ambassadrice a rappelé que les relations entre l'Angola et le Maroc trouvent leur origine dans la période de la lutte pour l'indépendance angolaise, le Royaume ayant soutenu le mouvement de libération avant même l'établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux États.

« Nos liens ne reposent pas uniquement sur des accords ou des institutions, mais également sur une histoire commune, des relations humaines et une confiance bâtie au fil des années », a-t-elle souligné.

Saadia El Alaoui a cité l'agriculture, les engrais, la sécurité alimentaire, l'enseignement supérieur, la formation, la recherche scientifique, le transfert de savoir-faire et le renforcement des capacités comme autant de domaines illustrant la coopération bilatérale.

Elle a également mis en avant le rôle des diplômés angolais issus des universités marocaines, qu'elle considère comme des acteurs essentiels du rapprochement entre les deux peuples.

L'ambassadrice a enfin indiqué que le Maroc poursuivait l'octroi annuel de bourses d'études à de jeunes Angolais, estimant que la jeunesse constitue un moteur essentiel du développement et du renforcement des relations bilatérales.